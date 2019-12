Reclaman actuar «ya» sobre los que «no cumplen con nada»

«Se está multando a una parte de la ciudadanía y a otra no por el simple hecho de que a algunos no se los puede parar» remarcó el edil Gastón Camy.

Al hacer uso de la palabra en la Media Hora Previa de la sesión de anoche de la Junta, Camy dijo que el pasado sábado, mientras los inspectores de tránsito de la ISJ procedían a cortar diferentes esquinas para permitir el paso de los atletas que fueron parte de la 5K Miremos Juntos, pudo apreciar a varios motociclistas «haciendo motocross, burlándose frente ellos».

«No voy a responsabilizar a los inspectores, porque muchas veces este tipo de situaciones no son fáciles para ellos. Pero se está dando que se está multando a una parte de la ciudadanía y a otra no por el simple hecho de que a algunos no se los puede parar», se quejó Camy.

«Son muchísimos los que no cumplen con nada y no se les multa. En cambio sí se hace con aquellas personas que cumplen con la mayoría de los requisitos. Con estos no hay ningún tipo de consideración porque con que se les encuentre lo mínimo, ya son multados», señaló.

Camy dijo no saber «ya a estas alturas qué es lo justo o lo injusto» por lo que opinó que «ya es tiempo de que se tomen decisiones serias» porque «cada vez son más los que escapan a los inspectores y como no se los puede parar, no se los multa» lamentó el curul.

«Lo del otro día fue lamentable. La gente que lo vio estaba indignada. Pasaban por delante de los inspectores haciendo motocross, burlándose de ellos. Es algo preocupante y para que las autoridades competentes tomen medidas de una vez por todas, porque esto también es parte de la inseguridad que vivimos», remarcó.

El edil, que no descartó profundizar sobre la situación a través de una moción urgente que podría presentar en los próximos días, pidió que sus palabras fueran elevadas al futuro ministro del Interior, Jorge Larrañaga, Ejecutivo, Dirección de Tránsito de la Intendencia.