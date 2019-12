Martínez pidió al MI ser removido si se comprueba relación

Tras el acto llevado a cabo ayer por el Día de la Policía Nacional, el Insp. William Martínez habló de varios temas. Dijo también que no se olvida de los crímenes de Albérico Cedrés y Viviana Gallero.

Uno de los asuntos a los que refirió fue el de la denuncia que radicó el pasado miércoles, por difamación e injurias, ante la versión que indica que mantiene una relación sentimental con la madre del conocido delincuente Matías Sosa.

«Jamás he visto a esa señora. No la conozco. Por ninguna circunstancia me he cruzado con ella en estos cinco años. Y lamentaría también que por estos rumores en su vida persona hubiera surgido algún inconveniente», señaló.

«Me han preguntado si a nivel familiar yo he tenido problemas y he respondido que no porque ni bien escuché el primer rumor se lo comenté a mi familia. Pero ellos me conocen y saben que es imposible que me pueda vincular con una persona que de una u otra manera tenga relación con el delito, porque eso es connivencia con el delito», subrayó.

Martínez dijo que a él se lo puede «criticar como Jefe de Policía, bueno, malo, regular, más o menos. Pero de ninguna manera voy a permitir que en dos meses y poco que me queda para retirarme de este departamento se afecte mi honorabilidad como persona de bien que me considero. Y esto fundamentalmente por las decenas de amigos que he cosechado en San José, para que sepan que no se equivocaron y que el William Martínez que conocieron, es ese», enfatizó.

Consultado sobre si cree que lanzando el rumor lo quiso perjudicar, el Jefe respondió negativamente, si bien reconoció que «la primera versión de esta mentira surgió con mala fe». De dónde puede haber surgido «no me interesa», añadió.

«Lo que sí me interesa es que a nivel del Ministerio Público y Fiscal y sin participación de policías subordinados a mi, se aclare si ese vínculo existe o no. Y lo dejo expresado en la denuncia: en caso de que se compruebe que mis dichos no son ciertos, pido que se comunique al Misterio del Interior par que se disponga de inmediato mi relevo en el cargo que ocupo, por ser algo incompatible con el ejercicio del cargo de Jefe de Policía», sostuvo.

GESTIÓN. El Jefe dijo sentirse «en el debe» tras cinco años al frente de la Jefatura maragata. «Siempre uno se siente en debe» afirmó.

«Yo no me olvido de los homicidios de (Albérico) Cedres y Viviana Gallero en la zona rural de Chamizo» que hasta el día de hoy están sin resolver, recordó.

Martínez aseguró que uno de los hechos estuvo casi resuelto desde el punto de vista policial. «Teníamos muchísima información que habría permitido su esclarecimiento. Y quien sabe si no hubiera permitido avanzar algo en el caso de Viviana por el modus operandi, que fue muy parecido», señaló.

Sin embargo, y según reveló, «a nivel del Ministerio Público y Fiscal se desestimó el desarchivo del caso para volver a retomarlo. No sé los motivos, pero yo no me olvido de esos dos casos», insistió.

RENUNCIA. En varias ocasiones y luego de algunos hechos en particular, distintos actores políticos reclamaron que diera un paso al costado. «Yo soy policía, es lo único que puedo decir» respondió al ser preguntado sobre ello.

Quien también solicitó su alejamiento fue el padre de Micaela Onrrubio en uno de los varios actos que su familia realizó en la Plaza Cagancha de la ciudad de Rodríguez. «No tengo nada para decir. Ellos sabrán» se limitó a contestar.

«Yo estoy muy conforme (con el trabajo policial) y seguramente en poco tiempo, y gracias a todos los elementos probatorios que levantó esta Policía comandados por quien habla, el victimario va a recibir lo que merece», comentó.

«Lo que en todo caso puedo decir es que por suerte la familia de Micaela pudo dar sepultura a sus restos. La vida sigue y les deseo lo mejor» dijo Martínez, quien comentó que no tiene previsto contacto alguno antes de finalizar su gestión.

«No corresponde. Mi labor ya terminó. De todas formas esperamos con expectativa, como policía, que el final de este arduo procedimiento -y porque también nuestros policías se lo merecen- termine como todos esperamos».

CIVILES. Acerca de la intención del próximo gobierno de poner civiles al frente de Jefatura, «no me corresponde opinar», dijo el Jefe consultado sobre el hecho.

En relación a quién lo va a suceder dijo no tener «ni idea» si bien expresó su voluntad de que sea «cuanto antes» para poder «invitarlo a la Jefatura y ahí iniciar la transición con quien va a ocupar el cargo». subrayó.