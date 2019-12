A Hornes no le ‘seduce’ ser la titular local del Ministerio de Desarrollo

La directora de Políticas Sociales de la ISJ dijo que su intención es continuar al frente de esa repartición en caso de que el Partido Nacional gane las departamentales de mayo.

Hornes participó de la reunión que el pasado jueves mantuvieron en San José de Mayo el futuro subsecretario del MIDES, Armando Castaingdebat, el director nacional de Gestión Territorial, Mauricio Guarinoni, y la directora departamental en funciones, Soledad Díaz, en el marco de la transición en curso.

La presencia de Hornes llamó la atención e hizo pensar en su nombre como el de la próxima directora departamental de esa Secretaría de Estado.

«Me lo han preguntado y yo ya lo he explicado: a mi me interesa continuar en la dirección de Políticas Sociales del gobierno departamental, porque me interesa trabajar en coordinación con el gobierno nacional. No es un ‘no’ rotundo pero habría que sentarse a conversar. También sería una falta de respeto de mi parte antecederme a algo que no se me ha ofrecido», añadió.

Pero insistió: «si en este momento me preguntan qué me seduce más, me gustaría continuar -hasta incluso por motivos personales también- en la dirección de Políticas Sociales de la Intendencia».