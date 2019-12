Falero: desarchivar caso Bacigalupe, tendrá el mismo resultado

Mientras tanto, la Presidencia de la Junta Departamental espera recibir este lunes la posición de los diferentes sectores para poder fijar la fecha de la sesión extraordinaria en la que se resuelva el tema.

Los coordinadores de cada uno de ellos y la Mesa de la corporación se reunieron el pasado jueves.

Según lo informado por el titular del deliberativo, edil Juan Martín Álvarez, está previsto que en la presente jornada cada uno transmita su postura para, luego, determinar la fecha en la que el plenario considerará el asunto.

Como insumo, el Legislativo tiene dos informes sobre el particular: uno del Dr. Germán Sfeir, quien actuara como asesor legal en el caso, recomendando que la Junta solicite el desarchivo, y otro del Estudio Podestá de Montevideo, que entiende que un pedido de esas características derivaría en idéntica conclusión.

En sintonía con esta idea se expresó en las últimas horas el intendente José Luis Falero. «Nosotros estimamos, como sector, que es más que suficiente (lo actuado). Y no solamente porque estamos convencidos sino porque no hay nada. Siempre lo dijimos: es un tema netamente político. Acá no hay privilegios ni es posible que los haya», aseguró.

En ese sentido, el jefe comunal afirmó que «los controles y la Dirección de Hacienda se manejan con total autonomía. No me van a ver a mi ir a Hacienda a pedirle algo alguna vez, porque no funciona así», enfatizó.

En ese sentido, Falero reveló que en las últimas horas recibió una auditoría de rutina del Tribunal de Cuentas y expresó satisfacción por las conclusiones a las que arribaron: «nos dijeron que San José es un ejemplo, que da gusto… Lo dicen los que lo tienen que decir», subrayó el titular del Ejecutivo.