Bayardi dijo que «son muy pocos» los militares que abusaron en Haití

«Unos pocos cayeron en estos episodios tan repudiables que lamentablemente pueden pasar y pasan, en parte por la propia naturaleza humana, ¿no?», dijo.

José Bayardi, ministro de Defensa, se refirió a las acusaciones a los cascos azules uruguayos durante sus misiones en Haití, tras haber sido denunciados por casos de embarazo y abuso infantil. Defendió el trabajo de los cascos azules y pidió poner “contexto” a las cifras

«Está claro que cualquier situación de abuso y explotación sexual es absolutamente condenable. Pero el número de casos de efectivos militares asignados a misiones operativas de paz que pasaron esa raya es muy minoritario; de hecho, de los 47.500 uruguayos desplegados en misiones desde la década de los noventa, apenas hubo 36 denuncias por presuntos actos de este tipo, de las cuales 24 se registraron en Haití, con cuatro casos comprobados de paternidad: son muy pocos», dijo Bayardi a Búsqueda.

«Quiero decir que si dividimos ese total de 47.500 militares desplegados desde el primer contingente nacional en misión de paz de la ONU (en 1992), entre las 36 denuncias totales por presuntos actos de explotación sexual —24 de ellas presentadas en Haití—, con 11 casos de presunta paternidad y cuatro efectivamente comprobados mediante exámenes de ADN: el cociente nos da 0,000… Es un número muy minoritario», agregó.

Una investigación publicada por el medio académico The Conversation y replicada por The Washington Post, señaló que mujeres y niñas en Haití quedaron embarazadas de cascos azules de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas (Minustah) que luego retornaron a sus países. Y entre ellos, el país que más se menciona es Uruguay como origen de los militares. Bayardi solicitó un informe tras conocerse las denuncias de abusos y embarazos contra los cascos azules con misiones en Haití.

Bayardi remarcó que «la mayoría de los casos» se remontan a su primera gestión ministerial (2008/2009) y «las acusaciones generalmente han disminuido desde 2013». «Con todo, Uruguay no está en omisión en absoluto ante la ONU frente a estas situaciones que no constituyen abuso, pues no hubo violencia física», añadió.

El ministro hizo hincapié en que los lineamientos de conducta nacionales son «muy estrictos» y que Uruguay tiene una ordenanza «mucho más severa» que la que aconseja la ONU.

Asimismo, pidió contextualizar los hechos: «Estos contingentes militares estaban desplegados a unos seis meses de misión de la ONU, pero unos pocos cayeron en estos episodios tan repudiables que lamentablemente pueden pasar y pasan, en parte por la propia naturaleza humana, ¿no?».

«Está claro que si un efectivo militar se pasa de la raya se le aplicará las sanciones correspondientes por violentar una norma que determina que no se pueden tener relaciones sexuales de ningún tipo, sean sin consentimiento o consentidas, con locales en el área donde hay una misión desplegada», finalizó. /Fuente: El País