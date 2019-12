“Complejo Acacia”, el sueño de un emprendedor, para que disfruten los maragatos

A través de un emotivo mensaje emitido con motivo de las fiestas tradicionales de Navidad y Año Nuevo, Alejandro Caravadosi, líder del emprendimiento, detalló cómo se gestó el proyecto, desde que era sólo un sueño hasta su concreción, convirtiéndose en el mejor espacio para realizar eventos del departamento de San José.

“Otro año más ha pasado ya hace 12 que lográbamos concretar uno de los sueños más anhelados: la compra de un pequeño pero muy simbólico trocito de patria en el cual desarrollar lo que hasta ese momento era tan sólo una hermosa utopía”, comienza diciendo el empresario, quien prosigue:

“Desde muy chico, cuando tuve la hermosa experiencia de conocer lo que es hoy mi departamento, el cual me acogió como un hijo más, ya que me considero orgullosamente maragato, no por nacimiento, sino por adopción voluntaria, ya que no haber nacido aquí no ha sido impedimento para sentirme 100% maragato, ya que yo elegí vivir aquí”, detalla Caravadosi, dando cuenta del arraigo que siente por el departamento de San José.

“Fuimos enamorándonos cada día más del proyecto, que más que un proyecto económico es un proyecto de vida y fuimos dando los primeros pasos. Comenzamos con las ideas en la cabeza, las pasamos al papel para luego empezar con los trabajos iniciales, ya que estaba todo para hacer.

Tuvimos muchos golpes y de diferentes tenores, pero ninguno de ellos nos hacía perder ni el entusiasmo ni la visualización de la meta, simplemente reforzaban la idea que nos encontrábamos en el camino correcto. Generamos una resiliencia que hasta el día de hoy poseemos, siempre con la frente en alto y sobretodo sin prisa pero sin pausa”, relata el titular de Complejo de Eventos Acacia.

“Hemos logrado la primera etapa de ese sueño. Con trabajo en equipo se dividen las dificultades y se multiplican los resultados. Lo logrado es una conjunción de mucho esfuerzo personal y colectivo. Quedaron muchas cosas en el camino, sin cambiar el destino, enlenteciendo el tranco por momentos y acelerándolo en otros, pero nunca deteniéndolo.

En cuanto al esfuerzo colectivo fue grande el apoyo recibido de por un equipo de colaboradores que dejaron todo en la cancha, algunos siguen laboralmente con nosotros otros que tomaron otros rumbos y unos pocos que nos abandonaron físicamente pero siguen presentes en nuestro corazón, día tras día”, expresa Alejandro en otro pasaje de su mensaje, en el que las líneas finales fueron dedicadas a agradecer a todos quienes han colaborado para que Complejo de Eventos Acacia sea una realidad:

“Gracias, sinceramente muchas gracias por ser parte de ese crecimiento diario y permitirnos ser parte de esos momentos tan únicos y especiales. Nunca duden que damos y seguiremos dando muestro mayor esfuerzo en el día a día poniendo lo máximo, pensando, proyectando, innovando, trabajando y sobre todo disfrutando lo que hacemos. Con aciertos y con errores, pero siempre dando lo mejor de nosotros. Como dijo Mahatma Gandhi: `Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa´; el éxito se logra yendo de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo.

Gracias de corazón por ese apoyo constante. Muy feliz navidad y un muy prospero año nuevo les desea el equipo de Complejo de Eventos Acacia».

Conocé todo lo que Complejo de Eventos Acacia tiene para ofrecer. Por más información 099 680 279 434 31615

, ,