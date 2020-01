Tras hablar de homicidio, Jefatura descartó muerte violenta

El Jefe de Policía, Insp. William Martínez, se refirió al hecho ocurrido en la tarde de este martes en una finca de calle Battle y Ordóñez, en la que el joven Matías Bango fue hallado sin vida y que, inicialmente, Jefatura había catalogado de «posible homicidio»

Martínez sostuvo que los resultados primarios del relevamiento en la escena indican que no se trató de una muerte violenta.



También informó que no se encontró ningún arma de fuego en el lugar.

“Los resultados primarios no nos llevan a poder afirmar que estamos ante una muerte violenta. (…) No fue encontrada ningún arma de fuego ni ningún arma blanca, pero no descartamos ninguna hipótesis”, expresó.

Respecto a la causa de muerte, el jerarca dijo que la médico forense no encontró “ningún orificio que sea compatible con una herida de arma de fuego”.

Al ser consultado sobre si el cuerpo presentaba una herida en la cabeza, Martínez respondió que solamente se encontró sangrado proveniente de la nariz, aunque hizo énfasis en que la primera inspección de la forense fue realizada sin los elementos o la iluminación necesaria.

Insistió en que no se descarta ninguna hipótesis y que la autopsia, que se llevará a cabo este miércoles, aportará elementos importantísimos para la investigación y para el esclarecimiento de la causa de muerte.

Asimismo se están investigando las cámaras de seguridad ubicadas en el entorno a la vivienda