A Matías Bango no lo mataron; continúan investigando la causa de su deceso

“Yo nunca vi nada igual”, dijo a San José Ahora refiriéndose al caso el Fiscal Dr. Alfredo Ruíz, quien tiene más de 20 años de experiencia en el ámbito judicial.

En la mañana de este miércoles 1 de enero se conoció el resultado de la autopsia practicada al cadáver del joven Matías Bango, encontrado ayer, 31 de diciembre, en la vivienda en la que residía junto a sus padres, en calle Batlle y Ordóñez casi Espínola de San José de Mayo.

“Descartamos que se trate de un hecho criminal” dijo a San José Ahora el fiscal Dr. Alfredo Ruíz, quien adelantó que el próximo paso en el marco de la investigación será enviar algunos órganos del joven deportista al Laboratorio de Toxicología del Instituto Médico Forense, donde se esperará tener resultados que permitan esclarecer el hecho que ha conmocionado a la comunidad josefina.

“No hay golpe con efecto contundente en la cabeza que eso genera mucho sangrado o un disparo de arma de fuego que también produce mucho sangrado”, explicó el fiscal.

“Las causas de la muerte no están determinadas. No hay golpe con efecto contundente en la cabeza que eso genera mucho sangrado o un disparo de arma de fuego que también produce mucho sangrado”, expresó Ruíz, quien con 20 años de trayectoria no ocultó su asombro ante las características del caso: “Yo nunca vi nada igual”, resumió el profesional.