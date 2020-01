Horóscopo de hoy miércoles 1 de enero de 2020

Predicción en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES

Nacidos del 21 de Marzo al 20 de Abril

Amor: Piensa bien antes de jugar a dos puntas. Si bien la propuesta puede ser tentadora, pueden descubrirte y la pasarás mal.

Riqueza: Se acerca la respuesta que hace tiempo estabas esperando. Es normal que estés nervioso, pero no tienes de qué preocuparte.

Bienestar: Una dieta equilibrada en frutas y verduras es lo ideal para desintoxicarte un poco. Compleméntala con ejercicios físicos, tu cuerpo lo agradecerá.

TAURO

Nacidos del 21 de Abril al 21 de Mayo

Hoy te costará llegar a horario a cada lugar que vayas. Presta más atención a tu reloj y aprende a ser más responsable.

Amor: El hecho de no comunicar tus problemas para no preocupar a tu pareja, no ayuda a la relación. Sé honesto con ella.

Riqueza: Lee bien antes de firmar y asesórate con alguien de confianza. Hay algunos aspectos y cláusulas que no te favorecen.

Bienestar: Para estar bien durante el día hay que dormir bien durante la noche. Si no descansas más y mejor tu rendimiento bajará notablemente.

GÉMINIS

Nacidos del 22 de Mayo al 21 de Junio

No puedes tomar cada compromiso que pase a tu lado. Piensa mucho antes de lanzarte a aceptar responsabilidades a la ligera.

Amor: Contra todas tus expectativas verás como esa relación que se inicio sin intención ha florecido y se ha fortalecido. Disfrútala.

Riqueza: No te quedará más remedio que postergar parte de tu carga laboral para el domingo si pretendes llegar a tus fechas limite.

Bienestar: Aprende a delimitar tu espacio ante las personas con las que debas trabajar. El poner los limites te ayudará a ti y a ellos a evitar tensiones.

CÁNCER

Nacidos del 22 de Junio al 23 de Julio

Medita tus acciones antes de tomar una decisión equivocada. Tendrás el apoyo de tu familia si haces lo correcto.

Amor: Últimamente sientes la presencia de viejos fantasmas que asaltan tu tranquilidad. Busca refugiarte en el amor de tu pareja.

Riqueza: No esperes que tus ahorros se incrementen varados en una cuenta. Piensa positivamente y con inteligencia, e invierte.

Bienestar: Sé más compañero con tu pareja, ella es la persona que elegiste para caminar junto a ti en la vida. Preocúpate y hazla sentir especial.

LEO

Nacidos del 24 de Julio al 23 de Agosto

Habrá demoras y complicaciones en el trabajo. No te enfades porque no se debe a la ineficiencia de algún colega. Sé paciente.

Amor: El amor se hará presente de la manera más inesperada. Estate atento porque estás a punto de vivir una gran historia de amor.

Riqueza: Quieres obtener grandes ganancias pero no haces nada para lograrlo. Si no te esfuerzas y estableces metas nunca progresarás.

Bienestar: El don de la palabra es una de las virtudes que todos te envidian. Úsalo para expresar claramente tus sentimientos más profundos.

VIRGO

Nacidos del 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Un amigo que hace tiempo no veías, regresará de manera sorpresiva con una propuesta interesante. Ten cuidado, por algo te busca.

Amor: Escucha los descargos de tu pareja. Mal que te pese, ella tiene razón en lo que dice. Aprende a reconocer tus errores.

Riqueza: Estás muy cerca de ocupar posiciones importantes en tu trabajo. Demuestra que mereces ese puesto, todos se fijarán en ti.

Bienestar: Tú eres el único que puede dar pelea por lo que desea. No esperes que todo te caiga del cielo, enfrenta los obstáculos.

LIBRA

Nacidos del 24 de Septiembre al 23 de Octubre

En el terreno profesional, la voluntad y la mentalidad positiva son más que necesarias, y tú cuentas con ambas. Adelante.

Amor: No esperes que tu pareja haga grandes sacrificios por ti. Ella tiene su propia manera de demostrarte tu amor, compréndela.

Riqueza: Tu ambición es tan fuerte, que nada te detiene a la hora de lograr tus objetivos. Recuerda que el fin no justifica los medios.

Bienestar: Los problemas internos por los que atraviesas, hacen que se te dificulte la relación con tus amigos. Sé sincero y explica qué te sucede.

ESCORPIO

Nacidos del 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Un cambio en tu estado anímico te ayudará a restarle importancia a un problema que te aqueja. Con buen humor, lo solucionarás.

Amor: Tienes todas las condiciones para que cualquiera caiga rendido a tus pies, pero tu timidez es un defecto que te juega en contra.

Riqueza: Ten cuidado si debes transportar dinero, porque tu tendencia a la distracción puede hacerte pasar un momento amargo.

Bienestar: No des nada por perdido antes de tiempo. Los conflictos son pasajeros, sólo debes encontrar la solución adecuada para superarlos.

SAGITARIO

Nacidos del 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

No te desmoralices ni te deprimas ante los sinsabores de la vida. Levántate con fuerza, estoico, y sigue tu camino.

Amor: No busques amor donde no debes ya que esto terminará trayéndote sufrimiento. Existen oportunidades que es mejor dejar pasar.

Riqueza: Sentirás la necesidad de cambiar el rubro de tu trabajo. Pero piensa bien antes de actuar, porque después puede ser demasiado tarde.

Bienestar: No te bases en las apariencias para tomar decisiones. Aprende a trascenderlas y observar la esencia detrás de lo que intentas juzgar.

CAPRICORNIO

Nacidos del 23 de Diciembre al 20 de Enero

Necesitas tener todo en orden en tu vida, pero alguien te demostrará que a veces es necesario no ser demasiado estructurado.

Amor: Si sientes que tu relación no va ni para atrás ni para adelante, lo mejor es que se sinceren y decidan qué camino tomar.

Riqueza: Te contarán un secreto que te servirá para ganar mucho dinero. Con tus ganancias ayuda a tu familia, lo necesita.

Bienestar: No seas tan posesivo con tus seres queridos. Deja que se muevan con libertad y no te entrometas en sus asuntos, vive y deja vivir.

ACUARIO

Nacidos del 21 de Enero al 19 de Febrero

Sentirás el peso de las jornadas anteriores sobre los hombros. No podrás continuar con este ritmo mucho más tiempo.

Amor: Hoy sentirás el peso de la soledad en tus espaldas. Procura salir para pasar este mal rato y conocer gente nueva.

Riqueza: Venderás con éxito durante la jornada de hoy ese bien mueble del que hace tanto tiempo buscas desprenderte.

Bienestar: Mantente en constante estado de movimiento y aprendizaje. Solamente esto evitará que tu mente se estanque y limite por si misma.

PISCIS

Nacidos del 20 de Febrero al 20 de Marzo

Cierta reunión social improvisada a ultimo momento demostrará ser todo lo que necesitabas para relajar tensiones.

Amor: La jornada se presentará sin complicaciones en el amor. Disfruta de la compañía de tu pareja en un día armónico.

Riqueza: Descubrirás en los clasificados del fin de semana esos artículos que tanto buscabas para decorar tu hogar.

Bienestar: No dejes que los fracasos se conviertan en estigmas que te atormenten de por vida. Aprende la lección que éstos te dejan y continua.