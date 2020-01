Lacalle Pou crítico con Tabaré Vázquez y uno de sus ministros

El presidente electo Luis Lacalle Pou fue crítico con el decreto que declara la emergencia nacional en violencia de género e hizo referencia a la «falta de modales» de un ministro durante la transición que se viene desarrollando.

«Cuando uno declara una emergencia supone medidas prácticas al respecto; entiendo la declaratoria, puede ser discutible el momento, pero es llover sobre mojado. ¿Ahora cuál es la acción en concreto? Le ha faltado práctica, y práctica es presupuesto», dijo.



Con respecto a la transición, Lacalle Pou dijo que no puede generalizar, pero que se le viene a la mente «un ministro que su actitud ha sido siempre la misma con lo cual no me causa ningún tipo de sorpresa su falta de modales». Allí un periodista le preguntó si se refiere a Murro, a lo cual responde: Bingo. /Fuente: Radio Montecarlo

Lacalle Pou dijo que el Ministro Murro tuvo "falta de modales" por decir que todo va a empeorar en los Consejos de Salarios en el futuro gobierno Multicolor. pic.twitter.com/avok179afA — Leo Sarro Press (@leosarro) December 31, 2019