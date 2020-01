«Porque siempre se hizo así…», la excusa para cobrar $ 36.970 de reintegro de gastos

Esta noche se reunirá la Junta Departamental de San José en sesión extraordinaria, con un único tema a abordar: aprobar un proyecto de decreto de 2016, que consiste en aprobar “la bandera de Rafael Perazza”. Ese es el único tema a tratar, lo que motivó una editorial contundente del periodista Jorge Gutiérrez Pérez.

Entre otras cosas el mensaje del comunicador dice: “Homenajes y sesiones extraordinarias para justificar sus ingresos, es lo más común de ver”.

Jorge Gutiérrez

A continuación el texto completo:

HOY SE REÚNE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSÉ EN SESIÓN EXTRAORDINARIA:

Se levanta el receso de enero a los solos efectos de aprobar un proyecto de decreto de 2016, que consiste en aprobar «LA BANDERA DE RAFAEL PERAZZA». Con el mayor respeto a la localidad, no amerita una sesión extraordinaria un 3 de enero un tema que no es para nada urgente (expediente de hace más de 3 años). Es más, hoy se va a utilizar a la localidad para justificar la realización de una sesión de la junta, para que los Sres. Ediles puedan marcar asistencia para no perder el privilegio del mal llamado «reintegro de gastos» que en los hechos es un sueldo encubierto, ya que constitucionalmente el cargo de Edil es honorario. $ 32.970 por gastos de combustible, + $ 2.000 por «gastos de diarios y revistas» + $ 2.000 para telefonía, suman $ 36.970 mensuales. Al existir receso en los meses de enero, se inventan sesiones extraordinarias para justificar asistencias, ya que para cobrarlo, el Edil debe asistir al menos al 50% de las sesiones. Por lo tanto, si durante enero hay otra sesión, asistiendo solo a una sesión en el mes (por ejemplo ésta que no llevará mucho más de 5 minutos), pueden acogerse al beneficio. Parte de las trampas al solitario que existen en nuestra junta. Legislar y controlar al ejecutivo, poco. Homenajes y sesiones extraordinarias para justificar sus ingresos, es lo más común de ver. Durante una hora, en el programa de radio (Sobremesa-Radio 41) de hoy, invitamos a que llamara alguien que pudiera rebatir lo que publicamos. El teléfono no sonó. Un enero más haciendo las cosas con la excusa: «porque siempre se hizo así…».