Vecinos del INVE 3 impulsan homenaje a Luis Gutiérrez

El próximo 20 de enero se cumplirá un año del fallecimiento de quien promovió y desarrolló varias obras sociales en su barrio y zonas aledañas.

Una plazoleta, un merendero que atendía a decenas de personas y asegurarle la alegría a cientos de niños entregándole un regalo el día de Reyes, fueron algunas de las obras de Luis Gutiérrez, quien falleció de manera sorpresiva el 20 de enero del 2019, producto de un infarto.

Ahora un grupo de vecinos del barrio Inve 3 y zonas aledañas de San José de Mayo, solicitan la colocación de una placa en su memoria en la plazoleta ubicada en calle Dr. Marra entre Dr. F. Giampietro y Dr. Rogelio Zagarra, al cumplirse un año de su fallecimiento.

La iniciativa ya se encuentra en poder de la Intendencia, pero para ser aprobado definitivamente deberá antes pasar por la Junta Departamental donde recibirá la anuencia correspondiente. Precisamente el legislativo se reunirá este viernes desde las 20:30 en sesión extraordinaria, pero en el orden del día no aparece el punto mencionado, por lo que los vecinos que promueven la iniciativa no han ocultado su angustia ante el advenimiento del 20 de enero. Pese a eso no pierden las esperanzas de que el punto pueda ser incluido para ser abordado este viernes 3 de enero.

A continuación la carta de los vecinos entregada en la Intendencia:

Intendente de San José, Sr. José Luis Falero Bértola

De nuestra mayor consideración

Quienes suscriben, grupo de vecinos del barrio Inve 3 y zonas aledañas de San José de Mayo, solicitamos la colocación de una placa en recuerdo a Luis Gutiérrez, al cumplirse un año de su fallecimiento el próximo 20 de enero del 2020.

Luis Alberto Gutiérrez Hopper nació el 14/09/1967 y falleció el 20/01/2019, a los 52 años de edad.

En el transcurso de su vida Luis impulsó varias obras sociales que contemplaban a los más necesitados sin obtener de ninguna de ellas rédito económico para él. Detallamos a continuación algunas de sus acciones más destacadas:

• Merendero

Funcionó en su casa de calle Dr. Marra Nº 19 bis. Brindaba almuerzo y merienda a decenas de personas, principalmente niños provenientes de familias de escasos recursos.

• Plazoleta

Impulsó la creación de este espacio en un terreno que se encontraba baldío ubicado en calle Dr. Marra entre Dr. F. Giampietro y Dr. Rogelio Zagarra. Desde su concreción se ha constituido en un punto permanente de encuentro para los vecinos y de diversión para los más pequeños del barrio.

• Regalos de Reyes

Durante varias semanas Luis recolectaba y acondicionaba muchos juguetes, los que repartía en Reyes entre decenas de niños del barrio y zonas cercanas a éste.

• Carnaval

La fiesta de Momo también era motivo de reunión social en el barrio. Luis gestionaba un tablado donde se presentaban agrupaciones de candombe, murgas y humoristas.

“Donde se lo necesitaba, él estaba”

Con esa frase los vecinos que suscriben este documento resumen la gran labor social que constantemente desarrolló Luis Gutiérrez en San José de Mayo, por lo que entienden de justicia reconocerla, como ejemplo de buen vecino que entregó buena parte de su vida al bienestar del prójimo.