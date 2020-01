Horóscopo de hoy sábado 4 de enero de 2020

Predicción en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo

ARIES

Nacidos del 21 de Marzo al 20 de Abril

No abuses de la confianza de los demás, no son tus esclavos. Que tu posición en la vida no te haga perder la humildad.

Amor: La relación que siempre soñaste no es exactamente la que tienes hoy. Replantéate sinceramente si quieres seguir con tu pareja.

Riqueza: El trabajo está quitándote tiempo para estar con tu familia y tus amigos. Busca un equilibrio, le hará bien a tu salud.

Bienestar: No te dejes llevar por la soberbia y la confianza en tus habilidades. Siempre evalúa las condiciones del entorno antes de tomar una determinación.

TAURO

Nacidos del 21 de Abril al 21 de Mayo

Hay grandes noticias en puerta. Ese problema que hace tiempo estaba trabado, hoy por fin se resolverá de manera satisfactoria.

Amor: No creas que detrás de los comentarios y actos de tu pareja hay intenciones ocultas. Deja de analizar todo o enloquecerás.

Riqueza: Tienes todas las virtudes para ocupar el cargo que siempre soñaste, pero alguien quiere robarte la posibilidad. Estate alerta.

Bienestar: Para estar bien contigo mismo, es necesario recorrer un camino interior donde puedes encontrar cosas buenas y malas. Conócete a ti mismo.

GÉMINIS

Nacidos del 22 de Mayo al 21 de Junio

No busques resolver tus conflictos con soluciones rápidas y repetidas. Tómate tu tiempo, reflexiona y encuentra la mejor solución.

Amor: La posibilidad de la convivencia te asusta, temes que termine desgastando la relación. No temas, la pareja está muy consolidada.

Riqueza: Tus compañeros de trabajo están más capacitados que tú, sería bueno que actualices tus conocimientos para seguir en carrera.

Bienestar: Sólo disfrutando de los buenos momentos en familia, lograrás hallar esa paz interior que tanto necesitas. Organiza una comida en tu casa.

CÁNCER

Nacidos del 22 de Junio al 23 de Julio

Dispondrás de un poco de tiempo libre para poder dedicárselo a tus seres queridos en la jornada. Aprovéchalo.

Amor: Disfruta de los logros de tu pareja como si fueran los tuyos propios. Esto los ayudará a compenetrarse mejor aún.

Riqueza: Revisa tu agenda con tiempo el día de hoy y prepara tus cosas para empezar con el pie derecho la semana laboral.

Bienestar: Así como no existiría la luz sin la concepción de las sombras, no puede haber felicidad si alguna vez no has experimentado la miseria.

LEO

Nacidos del 24 de Julio al 23 de Agosto

Llegarás a la conclusión de que no has estado viviendo la vida plenamente, y decidirás hacer algo al respecto hoy.

Amor: Despeja las tensiones de la pareja improvisando alguna salida. No es positivo vivir en un constante clima de preocupación.

Riqueza: No agregues más factores que deterioren la ya gastada relación con tus superiores. Deja pasar ciertos comentarios.

Bienestar: Nada lograrás tomando una actitud pasiva en la vida. Es imperativo que aprendas a ponerte metas y que des todo de ti para alcanzarlas.

VIRGO

Nacidos del 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Tendrás una clara renuencia a verte rodeado por personas en el día de hoy. Buscarás la tranquilidad de la soledad.

Amor: No dejes que el desamor que estás experimentando actualmente elimine tu capacidad de amar en un futuro.

Riqueza: Que tu exceso de confianza a la hora de encarar tus obligaciones no se convierta en una desventaja para ti. Medítalo.

Bienestar: Se muy cauteloso a la hora de depositar tu confianza en personas de confiabilidad dudosa. Administra tus secretos de con conciencia.

LIBRA

Nacidos del 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Tendrás grandes dificultades para encontrar en ti la voluntad para apegarte a tu itinerario del día. Vivirás una jornada eterna.

Amor: La clave del éxito en la convivencia está en la tolerancia por parte de ambos en la pareja. No hay recetas mágicas.

Riqueza: Tu tendencia inmadura terminará por ponerte en serios problemas a nivel profesional. Aprende de tus errores pasados.

Bienestar: El confiar en que las situaciones de la vida se acomodarán mágicamente de acuerdo a nuestras necesidades es ingenuo. Prepárate para todo.

ESCORPIO

Nacidos del 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Deberás interactuar con personas poco agradables durante la jornada de hoy, lo que te llevará a discusiones y malos momentos.

Amor: Deja los miedos del pasado detrás de ti y prepárate para vivir una experiencia que cambiará radicalmente tu vida.

Riqueza: Busca motivar a tus subordinados laborales a partir del respeto y no del miedo y obtendrás mejores resultados de ellos.

Bienestar: No puedes vivir sumido en las nubes y el desconcierto. Aprende a tomar tus responsabilidades de una manera más responsable y aplicada.

SAGITARIO

Nacidos del 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Tendrás serios inconvenientes a la hora de llegar a tu ambiente laboral en el día de hoy. No pierdas la paciencia.

Amor: Finaliza una etapa de soledad en tu vida. Prepárate para abrir tu corazón al amor y a embarcarte en un maravilloso viaje.

Riqueza: Que las recientes casualidades desafortunadas del destino no te condicionen mentalmente a caer en el fracaso.

Bienestar: Deja que el destino se encargue de tu futuro, y dedícate a vivir el día de la manera más intensa posible. Recuerda que el tiempo no tiene regreso.

CAPRICORNIO

Nacidos del 23 de Diciembre al 20 de Enero

Te sentirás completamente desganado y falto de voluntad durante el inicio de la jornada de hoy. No apresures el paso, ve despacio.

Amor: Maneja de mejor manera tu forma de comunicar tus opiniones cuando dialogues con tu pareja y obtendrás mejores resultados.

Riqueza: No contarás con la vivacidad y chispa que te caracteriza durante el día de hoy. Tomate las cosas con calma.

Bienestar: No te permitas perderte de experimentar la montaña rusa de emociones que representa una vida llena y libre de tapujos. Ábrete al mundo.

ACUARIO

Nacidos del 21 de Enero al 19 de Febrero

Nada mejor para hoy que levantar el tubo y llamar a esos amigos de los que hace tiempo no tienes noticias. Te alegrarán el día.

Amor: Si sigues buscando a la persona ideal, terminarás solo, la cuestión es hallar el equilibrio entre la persona ideal y la posible.

Riqueza: Que tu pareja tenga un mejor ingreso que tú no es motivo para sentirte en desventaja. Ella no le da crédito a lo económico.

Bienestar: Si estás pensando en dedicarle más tiempo a tu cuerpo, practicar algún deporte, salir a correr son dos buenas opciones.

PISCIS

Nacidos del 20 de Febrero al 20 de Marzo

Buen día para buscar trabajo, si es que no lo tienes, y si ya lo tienes, para buscar uno con una mejor posición y un mayor sueldo.

Amor: Tu relación de pareja caminará sobre la cuerda floja y se tambaleará, ya que alguno de ustedes dos estuvo jugando con fuego.

Riqueza: Ambos tienen sus propios ingresos y sería bueno que empiecen a pensar en futuras inversiones juntos. La pareja se fortalecerá.

Bienestar: Practicar algún deporte te ayudará a descargar energías y no estar todo el tiempo avocado al trabajo. Tu mente y tu cuerpo te lo agradecerán.