Horóscopo de hoy lunes 6 de enero de 2020

Predicción en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo

ARIES

Nacidos del 21 de Marzo al 20 de Abril

Tu carácter amistoso se verá sacudido luego de que descubras la traición de un amigo. Elige bien a tus próximas amistades.

Amor: Tu sex appeal está funcionando óptimamente. Serán varias las conquistas de estos días, pero sólo una valdrá la pena. Elige bien.

Riqueza: No temas a los cambios dentro de tu ámbito laboral. Tú haces bien tu trabajo, así que no tienes de qué preocuparte.

Bienestar: Aprende a valerte por ti mismo a la hora de tomar decisiones importantes para tu vida. Eres una persona responsable, actúa en consecuencia.

TAURO

Nacidos del 21 de Abril al 21 de Mayo

Tendrás la oportunidad de resolver ciertas cuestiones por ti mismo. Esto te brindará la confianza en ti que tanto necesitas.

Amor: Etapa de transición, ya que actualmente estás atravesando cambios con tu pareja. Llegará el momento donde deberás tomar una decisión.

Riqueza: Aprovecha cada oportunidad que se te presente para asistir a conferencias y seminarios. Comienza a cultivar tus capacidades.

Bienestar: Recupera ese pensamiento que dice que lo mejor aún está por venir. Enfrenta el futuro con un sentimiento de positivismo y esperanza.

GÉMINIS

Nacidos del 22 de Mayo al 21 de Junio

El día de hoy se caracterizará por los comienzos. Un nuevo trabajo, una nueva relación, algo nuevo formará parte de tu vida.

Amor: Si estás soltero, lo mejor es que realices un cambio en tu aspecto. Una nueva imagen te colocará en el centro de la escena.

Riqueza: Los problemas económicos que te aquejaban dejarán de preocuparte gracias a la ayuda desinteresada de un familiar cercano.

Bienestar: Estar pendiente del trabajo todo el tiempo no permite disfrutar de las buenas cosas que suceden a tu alrededor. Conéctate más con tu realidad.

CÁNCER

Nacidos del 22 de Junio al 23 de Julio

Encontrarás la fuerza para dejar pasar ciertos errores por parte de seres queridos cercanos. Precaución a nivel económico.

Amor: No te permitas ceder en ciertos aspectos que consideras negativos para la pareja bajo ninguna circunstancia. Mantente firme.

Riqueza: Deberás recurrir a la ayuda de tu entorno familiar para poder sortear la difícil situación económica que estas experimentando.

Bienestar: No te dejes llevar por tu temperamento cuando inicies discusiones con tus seres queridos. Mantén siempre el control de tu lado.

LEO

Nacidos del 24 de Julio al 23 de Agosto

Deberás recurrir a los últimos ases bajo tu manga para intentar revertir una situación que te ha dejado muy mal parado.

Amor: Encontrarás que los caminos que has venido siguiendo en la vida no te llevan al destino que necesitas. No temas cambiar.

Riqueza: Deberás afrontar las consecuencias de ser inexperto y arriesgado en los negocios. Procura aprender la lección.

Bienestar: Se lo más discreto posible con tus confidencias, asegúrate de no darle oportunidad alguna a aquellas personas malintencionadas que estén escuchando.

VIRGO

Nacidos del 24 de Agosto al 23 de Septiembre

En menos de lo que imaginas, recibirás una noticia que cambiará el rumbo de tu vida. Empieza a prepararte, vienen grandes cambios.

Amor: No trates de engañar a tu pareja mimos y regalitos. Ella sabe lo que realmente sientes, no te gastes con sentimientos falsos.

Riqueza: La vida no es sólo lujos, y tú no tienes el nivel económico necesario para vivir sin trabajar. No gastes más de lo que puedes.

Bienestar: Trata de no mezclar las cosas y deja los problemas en su ámbito de pertenencia. De lo contrario, el estrés acaparará tu vida.

LIBRA

Nacidos del 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Puede que estés en lo cierto, pero no deseches las visiones de los demás, siempre es bueno tener segundas opiniones.

Amor: Tu pareja ya no confía en ti, haz mentido lo suficiente como para que haya tomado la determinación de terminar la relación.

Riqueza: No creas que todo lo que te sucedió este tiempo es obra del destino. Tú fuiste el protagonista, hazte cargo de lo que pasó.

Bienestar: La soledad se apoderó de tu vida, pero hallarás gente que te brindará cariño y contención. Recuerda que no estás solo en esta vida.

ESCORPIO

Nacidos del 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Podrás dar por terminado un capitulo complicado de tu vida. Lograrás ponerle punto final en el día de hoy.

Amor: Deberás poner todo de ti para poder salir de ciertas complicaciones a nivel sentimental. Aprende de tus errores.

Riqueza: Tu forma de pensar estructurada probará ser un estorbo a la hora de progresar laboralmente. No le temas a los cambios.

Bienestar: No desperdicies tu tiempo en actividades que sabes no representan ningún tipo de beneficio para ti, sea psíquico o económico. Valora tu esfuerzo.

SAGITARIO

Nacidos del 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Tropezarás nuevamente con un escollo de tu pasado. No te arriesgues innecesariamente a vivir complicaciones.

Amor: Caerás en cuenta de lo afortunado que eres al contar con una persona a tu lado como la que encontraste en tu pareja.

Riqueza: Las vicisitudes parecerán acompañarte a cada lugar al que vayas durante la jornada de hoy. Mucha precaución.

Bienestar: Intenta no dejar que el tiempo de la jornada se te escurra entre los dedos. Recuerda que cada segundo que pasó, no volverá jamás.

CAPRICORNIO

Nacidos del 23 de Diciembre al 20 de Enero

Te será muy difícil llegar a una conclusión sobre tus emociones en el día de hoy. No te permitas enloquecer. Mantente ocupado.

Amor: La confusión te embargará completamente durante la jornada de hoy. Cuestionarás tus sentimientos hacia tu pareja.

Riqueza: En casa de herrero cuchillo de palo. Tienes las mejores ideas pero, si no las aplicas a tus propios proyectos, no progresarás.

Bienestar: Cumpleaños, reuniones, salidas con amigos, eventos. Tu estómago pide a gritos una dieta liviana y rica en verduras, escúchalo.

ACUARIO

Nacidos del 21 de Enero al 19 de Febrero

Utiliza tu percepción, confía en ella sin miedo a equivocarte. Pero resérvate porque se acercan decisiones complicadas.

Amor: Día para compartir momentos especiales y, de esa manera, fortalecer la relación. Al salir del trabajo, lleva un obsequio a casa.

Riqueza: Toda organización posible, por más cuidadosa que fuera, se verá superada. Cada factor que se pueda complicar, se complicará.

Bienestar: No busques total comprensión de los actos de tu pareja porque nunca lograrás entenderla completamente. Cada persona es un mundo, acéptala como es.

PISCIS

Nacidos del 20 de Febrero al 20 de Marzo

Tu falta de paciencia y tu temperamento irritable terminarán por ponerte en aprietos ya que la paciencia de tus pares se agotará.

Amor: Se producirán roces y entredichos por tensiones laborales en el seno de la pareja. Recuerda que cuando se habla enojado no se piensa.

Riqueza: Algunos proyectos en los que tenías puestas tus esperanzas han fracasado. No te desanimes, son las reglas del juego.

Bienestar: No te abstraigas totalmente de la realidad en un mundo de sueños y fantasías. Busca alcanzar el equilibrio entre lo real y lo intangible.