Alfredo Lago: “A esta administración le ha faltado la transparencia debida”

El dirigente local del Partido Colorado también cuestionó las flexibilidades que se le han dado a la empresa fúnebre Bacigalupe para saldar una deuda millonaria con la Intendencia.

La Convención Departamental del Partido Colorado ha sido convocada por la Corte Electoral para el próximo martes 14 de enero a las 19:30 horas en el edificio de la Junta Departamental de San José. De la instancia saldrán los nombres del o los candidatos a la Intendencia por ese partido.

Entre las figuras a elegir, estará la del dirigente de la Lista 15, Alfredo “Nito” Lago, quien en la pasada elección fue el candidato único obteniendo la magra suma de 1.300 votos, lo que ni siquiera le permitió ingresar a la Junta Departamental como edil.

Este martes de mañana, entrevistado en el programa «Según cómo se mire» que se emite por Radio 41, Lago fue crítico con la administración actual encabezada por José Luis Falero, y detalló los principales ejes de lo que será su campaña.

“Una gestión que modernice”, con apoyo al sector productivo, principalmente a la lechería. Soñar “en grande” en materia de turismo llegando a concretar una rambla en algún balneario del departamento y “ordenar la casa” mediante auditorias pero sin hacer una caza de brujas, es lo que responde cuando se le pregunta ¿qué va a hacer? en un eventual gobierno departamental con él como intendente. “Queremos darle un encare fuerte”, dice convencido.

Críticas

Refiriéndose a la actual gestión, Alfredo “Nito” Lago considera que “a esta administración le ha faltado la transparencia debida”, un aspecto no menor porque “la transparencia da seguridad, da confianza”, según Lago.

Cómo se eligen los funcionarios, el manejo de la publicidad oficial o las horas extras, son otros de los aspectos en los que el dirigente colorado detecta posibles irregularidades que habrá que mejorar para “poner la casa en orden”.

Refiriéndose a la deuda millonaria que la empresa fúnebre Bacigalupe mantiene con la Intendencia acogiéndose a los beneficios de diferentes amnistías, Lago reflexionó: “Por qué a determinadas personas se les puede dar la posibilidad de saldar sus adeudos y a otros no. Por qué si yo, vos o Juan de los Palotes se atrasa y no tiene esa oportunidad van los recargos, van las moras, y va todo el peso de la ley…me parece que está mal”, concluyó.