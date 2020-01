Consejos de Salarios fijarán sueldos mínimos y aumentos, aseguró Lacalle al PIT-CNT

Fernando Pereira y Marcelo Abdala se mostraron satisfechos con lo que dijo el presidente electo y el ministro designado en la reunión de este martes.

El presidente electo Luis Lacalle Pou recibió este martes en su comando de transición a una delegación del PIT-CNT.

Para la central sindical el tema clave de la reunión era conocer cómo van a funcionar los Consejos de Salarios a partir de marzo en el gobierno de Lacalle Pou y sus socios de la llamada “coalición multicolor”.

El presidente del PIT-CNT Fernando Pereira dijo tras la reunión que recibieron “una buena noticia”.

“Nos afirmaron que la modalidad de los Consejos de Salarios como se concibe hoy va a seguir vigente, y esto en sí mismo es una buena noticia. No solo se van a laudar los mínimos por categoría, sino que va a tener la cobertura que desde el año 1943 hasta ahora han tenido los Consejos de Salarios”, dijo Pereira en rueda de prensa.

El dirigente sindical contó que en la reunión con Lacalle Pou, de la que también participaron los ministros designados de Trabajo Pablo Mieres y de Economía Azucena Arbeleche, el PIT-CNT aseguró que como central de trabajadores no serán neutrales ante las decisiones del nuevo gobierno.

“Somos parte de una organización sindical que respeta los resultados electorales. Pero no somos neutrales. Vamos a defender los avances logrados. En esta reunión quedó claro que buena parte de esos avances, por lo menos el gobierno electo ha planteado en esta reunión que no van a ser vulnerados”, dijo Pereira.

A su turno, también ante la prensa, el vicepresidente del PIT-CNT Marcelo Abdala aseguró que lo anunciado en la reunión por Lacalle Pou y sus ministros designados “es una cuestión positiva”.

MIERES

El futuro ministro de Trabajo Pablo Mieres (líder del Partido Independiente y ex candidato a la Presidencia) aseguró que los Consejos de Salarios también fijarán aumentos y no solo los sueldos mínimos por rama de actividad, como planteó durante la campaña electoral el ex candidato colorado Ernesto Talvi, socio de la coalición que gobernará desde marzo y futuro canciller de Lacalle Pou.

“Los Consejos de Salarios van a ir más allá de la fijación del salario mínimo. Eso debería ser leído como un elemento muy positivo para la central sindical, con la posibilidad de flexibilizaciones según las ramas, los momentos y la situación de cada empresa”, dijo Mieres. /Fuente: Subrayado /Foto: Leonardo Mainé -El País