Uriarte sobre abigeato: “Hoy no hay policías en el interior” y “nadie cuida al campo”

“Estamos frente a gente que no respeta la propiedad y el bienestar animal. El campo es tierra de nadie”, dijo el futuro ministro de Ganadería.

«Es un hecho que directamente involucra a la producción y nos involucra, hasta personalmente. Vamos a estar trabajando con el Ministerio del Interior y otras organizaciones para que la cosa cambie a partir del 1 de marzo», señaló Uriarte.

«Hay de todo, hay organizaciones, individuos sueltos que lo hacen para lucrar y los menos, pero estoy seguro debe haber gente que precisa para comer. Acá estamos frente a gente que no respeta la propiedad y el bienestar animal. No tienen ningún tipo de pudor en hacer las cosas que hacen y es tierra de nadie. En el campo no hay quienes los protejan», añadió.

Además, afirmó que «hoy no hay policías en el interior, entre los que se llevan para cuidar a las mujeres, que creemos es necesario, quedan dos en las comisarías y nadie cuida el campo». /Fuente: Montevideo Portal/Foto: Gastón Britos