Javier Falco: «Lo que hay que hacer con los perros es matarlos»

El presidente de la Sociedad de Fomento Rural, dijo que las protectoras no se ocupan de especies «más nobles que el perro» y criticó que la sensibilidad con el perro no abarque otros animales.

Javier Falco, presidente de la Sociedad de Fomento Rural e Industrial de Maldonado, se refirió a los problemas de abigeato en el departamento, criticando a las autoridades por «abandonar» el tema.

En charla con Fm Gente, agregó que los ataques de perros al ganado son un problema adicional que ocurre a diario. Señaló que ayer, por ejemplo, en la zona de la Ruta 39 y Camino Los Caracoles los perros atacaron entre 50 y 60 lanares.

«Eso es un tema que se acrecienta en el departamento durante la temporada. Muchísimo. La gente abandona los perros que trae, pero también porque no hay una acción directa sobre qué hacer con esos animales», dijo.

«Nosotros tenemos claro qué se debería hacer, pero hay toda una sensibilidad con el perro que no hay con el resto de las especies. Para las ovejas que quedan destrozadas», apuntó.

«Si ves que hay cinco o seis perros, como en este caso, pueden diezmarte cualquier majada», dijo Falco.

Agregó que cuando Carlos María Uriarte (futuro ministro) se refiere a la sensibilidad de las protectoras de animales, hay que acotar que «todas las otras especies son animales y muchas veces animales mucho más nobles que lo que es el perro».

«Lo que hay que hacer con los perros es matarlos, no hay otra. Cuando detectás que hay una jauría de perros que en teoría no tienen dueño, hay que matarlos. Eso es lo único que liquida el mal en este caso», apuntó en la charla con FM Gente, además de advertir sobre los problemas de contagio de enfermedades.

«Cuando un integrante de protectoras de animales sale a la prensa a denunciar malos tratos, no se trata de los animales de estas jaurías. De estas jaurías no se encarga nadie. No hay protectora que venga y se encargue. Y si lo dicen, es eventualmente tomar algún animal urbano, no los que andan en la zona rural. Nadie se encarga de eso», insistió.

«Cuando una especie reproductiva que no tiene dueño diezma por los campos a una especie válida para el ser humano, hay que matarlos, no hay vuelta que darle», concluyó. /Fuente: El País