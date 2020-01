Frigoríficos perderían decenas de millones de dólares por cambios en China

Algunos cortes se han desvalorizado hasta en US$ 1.500 por tonelada.

Hasta el momento no se sabe cuánto, pero por los cambios en el mercado chino las empresas frigoríficas que operan en Uruguay perderían entre US$ 30 y US$ 50 millones, dijeron fuentes a Rurales El País.

Desde hace algunas semanas se informó que los importadores de China no estaban respetando contratos, intentando renegociar y pasando valores bastante más bajos comparado a meses anteriores.

El broker de carnes uruguayo radicado en China, Daniel Castiglioni, comentó a Rurales El País el pasado lunes que en el país asiático “hay una abrupta caída de precios de la carne que es histórica, de hasta US$ 1.500 por tonelada”.

Debido a las medidas que implementó el gobierno chino para bajar el valor de la carne a los consumidores, Castiglioni afirmó que “hay empresas importadoras que han perdido mucho dinero, y nos piden que los ayudemos con los contratos que están comprados caros”.

Fuentes de la industria contaron a Rurales El País que hay contenedores con proteína roja que están en viaje y otros en puertos chinos que no tienen segura una colocación.

Desde el Instituto Nacional de Carnes (INAC) se está avanzando en un análisis para estimar las pérdidas, además de comprender cómo seguirá el mercado una vez superado el año nuevo chino; para eso envió a su Gerente de Marketing.

El CEO de Athena Foods para Uruguay, Ignacio Gamio, aseguró a Rurales El País que la situación de China se vive con “terrible preocupación”, y explicó que la empresa está en un “proceso de negociación con los clientes”, sin embargo la política de la empresa es “no renegociar los envíos” pero “sí dar más plazos de pagos”.

También comentó que Athena Foods tiene “mucho stock” de producción de octubre y noviembre que “no sabemos si pueden ser embarcados en estos días”.

Por otra parte y en cuanto al precio medio de exportación a China, el CEO de Grupo Marfrig para el Cono Sur, Marcelo Secco, dijo el pasado martes a Rurales El País que “es prematuro saber si el ajuste será de un 20 o 30%”, pero prevé que “el precio promedio de exportación de enero va a ser sensiblemente más bajo” a los últimos meses del 2019.

En cuanto al impacto en el precio del ganado en el mercado local, Secco comentó que “el valor de la hacienda en Uruguay lee mucho la referencia media de exportación”. /Fuente: Rurales El País