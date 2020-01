Por cinobacterias colocan “bandera sanitaria” en playas de San José

“Se recomienda no ingresar al agua, en caso de ingresar no sumergir la cabeza en el agua y bañarse de manera inmediata con agua potable y jabón, si se ingiere el agua contaminada no provocar el vómito y en caso de mal estar, consultar inmediatamente al médico”, según un comunicado difundido este sábado por la Agrupación de Guardavidas de San José su cuenta de Facebook.

A continuación, el mensaje completo:

Cianobacterias

Las cianobacterias son los organismos fotosintetizadores más antiguos del planeta.

Datados desde hace 2700 millones de años, son los responsables de la atmósfera rica en oxígeno que hoy permite la vida en la tierra.

Floraciones de cianobacterias: El fenómeno de las floraciones de cianobacterias es mundial y Uruguay, claramente, no es la excepción.

Estas floraciones se definen como un crecimiento abrupto de dichos organismos, se dan en condiciones especiales abarcando desde metros hasta kilómetros cuadrados. El crecimiento está regulado por las condiciones de la luz solar y los nutrientes presentes en el medio y su decrecimiento va a depender de la depredación de dichos organismos así como de la sedimentación hacia las profundidades dónde no llega la luz solar y el “lavado” por parte de las corrientes de agua.

Toxicidad: si bien las cianobacterias son productoras de oxígeno, también llevan a cabo procesos metabólicos secundarios que son los responsables de la liberación de las llamadas cianoxinas, estos compuestos pueden afectar a la biota marina y terrestre, incluyendo a los humanos.

La producción de cianotoxinas varía según la magnitud de las floraciones así como la longevidad de las mismas, estudios de la Facultad de Ciencias (UDELAR) revelan que floraciones de más de 30 días liberan entre 8 y 15 veces más toxinas que floraciones más recientes.

Los impactos en la salud también dependerá de la cantidad y la longevidad de estos organismos y van desde infecciones en la piel, heridas abiertas, orificios y zonas genitales, hasta vómitos y diarrea, infección urinaria y en extremos casos falla hepática, renal e incluso la muerte.

Precauciones: a la hora de concurrir al balneario y ver la bandera sanitaria en la torre de guardavidas (bandera de color rojo con una cruz verde), se recomienda no ingresar al agua, en caso de ingresar no sumergir la cabeza en el agua y bañarse de manera inmediata con agua potable y jabón, si se ingiere el agua contaminada no provocar el vómito y en caso de mal estar, consultar inmediatamente al médico.