Carmen Adán: “Violencia es violencia, eso de género es como un agregado”

La integrante de la comisión organizadora de la Elección de la Reina del Carnaval de San José desde hace 19 años, dijo sentirse dolida por la reflexión compartida en Facebook por el psicólogo Damián Romero Bové. “Si él quiere charlar conmigo en cualquier momento nos podemos encontrar”, dijo Adán. Bové por su parte escribió una aclaración ante la repercusión de su opinión.

Luego de dar a conocer la opinión del psicólogo Damián Romero Bové, San José Ahora se contactó con la integrante de la comisión organizadora de la Reina del Carnaval de San José, quien dijo sentirse “dolida” por los dichos del profesional.

“Estoy bastante disgustada por eso. Me parece lamentable que se usen las redes sociales, este joven, para decir cosas que desconoce”, dijo, para proseguir: “Sabemos que la sociedad tiene un cambio, se están perdiendo valores, pero nosotros en lo que tiene que ver con Carnaval creo que estamos muy lejos de lo que está pasando, esos cambios han hecho que nosotros en la comisión también los hiciéramos”.

Adán, quien aclaró que trabaja de forma voluntaria, citó como ejemplos que antes se admitían niños, pero al considerar los riesgos de seguridad que para ellos representaban los desfiles principalmente, se decidió eliminar esa categoría. También recordó que antes se podían inscribir chicas desde los 15 años de edad, hasta que se decidió que sean más grandes para que “se desenvuelvan mejor”.

Al analizar el texto de Romero consideró de manera personal que “es un problema político. Lo veo por ese lado y no por lo que es, un problema social”, enfatizó.

Adán prosiguió: “Las decisiones se toman en comisión y siempre mejorando y cuidando. Siempre lo hice con responsabilidad y pensando en bien del departamento y para la gente. Siempre para sumar, no para dividir. La violencia es violencia desde el momento que es violencia, eso de género es como un agregado y también la repudiamos”.

Aclaró además: “Nosotros en la comisión no hablamos de que tengan una figura de 60, 90, 60, nosotros buscamos una persona que nos represente, que sea alegre, simpática y que va a abrir la fiesta de Carnaval, con alegría, nosotros buscamos eso. Queremos que vengan de todos lados, por eso lo hacemos en distintos lados del departamento”.

Refiriéndose específicamente a los transexuales, colectivo mencionado en el texto del psicólogo Romero, Carmen Adán expresó: “Nunca pedimos algo médico que nos diga qué sexualidad tiene, nosotros le pedimos los documentos y que vivan en el departamento, después lo demás, si es rico, si es pobre, si es hombre si es mujer, nosotros sabemos que elegimos una reina, pero nosotros no preguntamos el sexo”.

En tal sentido apuntó que personalmente trabaja con jóvenes en talleres de Género y que el fotógrafo y actor Daniel Ríos, quien ha manifestado abiertamente ser homosexual, ha sido parte del jurado.

“Nosotros también estamos viendo que la sociedad está teniendo un cambio y cada vez es mayor. Nosotras tratamos todos esos temas. No veo desigualdad, no veo esa hipocresía en el accionar que él dice. Me parece que es una persona joven y que desconoce. Me da lástima por él, porque está pensado así sin conocernos. Cuando hacemos una reunión siempre les digo que esto no es una competencia, que lo tomen como un juego, como un encuentro con chicas de otras zonas, ahí se hace grupo, compañerismo, que es lo que queremos para lograr que pasen bien y que disfruten”, expresó.

Aclaró además que “muchas de las chicas se han presentado siete veces, otra cuatro, tres, dos, si ellas se sintieran acosadas, si se sintieran mal, se presentarían el primer día y no se presentarían más, y eso no sucede”.

“Hay muchísimas cosas donde hay desigualdad, lo sabemos y es lamentable”, dijo la integrante de la comisión, quien citó áreas como la salud, educación, trabajo y vivienda como ejemplos. Adán consideró que “esto ha sido alimentado por este gobierno de tantos años, que se le ha dado el pescado y no se le ha enseñado a pescar, pero tenemos que sumar, no restar, tenemos que ir cambiando, no creo que en San José estemos haciendo las cosas mal”.

Para concluir Adán lazó: “No sirve agregar más leña para la grieta. Estamos en tiempo de trabajar juntos. Si él (Damián Romero) quiere charlar conmigo en cualquier momento nos podemos encontrar. Mi actividad en la comisión es social y nos podemos equivocar, siempre tratando de dar lo mejor y hacer lo mejor por las chiquilinas y cuidar mejor de ellas que si fueran mis hijas”.

¿Para qué quieren el premio las candidatas?

Carmen Adán dijo que muchas veces el premio “ayuda y ayuda mucho” a quienes resultan ganadoras. Al respecto citó dos casos, el de una chica de Libertad que le manifestó quería ganar porque con el premio pretendía comenzar una carrera universitaria; y el de otra que cursaba los primeros meses de embarazo y con el dinero que podría llegar a obtener con el premio adquiriría el ajuar para su bebé.

Aclaración del psicólogo Damián Romero Bové:

En las últimas horas el profesional emitió un nuevo texto en la red social facebook, donde entro otras cosas manifiesta: “no permitiré que se ensucie mi nombre ni trayectoria profesional, por algunas personas que han distorsionado los hechos”.

A continuación la aclaración completa:

“Ante los trascendidos que tuvo la publicación donde realizo algunas consideraciones respecto a los certámenes de belleza, particularmente en referencia a la elección de la reina de carnaval en San José me es necesario realizar algunas consideraciones, porque no permitiré que se ensucie mi nombre ni trayectoria profesional, por algunas personas que han distorsionado los hechos.



En primer lugar, como se verá, algunos pasajes parten de la ironía, ridiculizando situaciones surreales que se han vivido en San José en la Junta Departamental, y haré énfasis en dos episodios, el primero consta de los dichos de un edil haciendo alusión a edilas como yeguas que relinchan. (https://www.sanjoseahora.com.uy/…/edilas-otra-vez-molestas…/)



Por otra parte en alusión a que las mujeres tienen perfil de secretarias, hace referencia a una afirmación a partir del bastardeo de la ley de cuotas por parte de otro edil para asumir la presidencia de la Junta Departamental, donde fue necesario que renuncie su titular. (http://www.primerahora.com.uy/senales-humo-negro/)

Si se intenta tener un mínimo de coherencia de lectura, mi postura no implica denostar la figura de la mujer ni mucho menos, sino justamente, defender el lugar de la misma ante los sucesos históricos que han perpetuado y aún hoy perpetúan, a la desigualdad de género y la mercantilización de la imagen femenina.

Parece paradójico tener que realizar estas aclaraciones, más aún en el ejercicio de mi profesión, donde suscribo con Juan Carlos Carrasco donde la práctica psicológica debería “jerarquizar su compromiso de ética social. Reformular en gran parte la concepción de su rol profesional y en conjunto diseñar nuevas estrategias laborales, intentando lograr un modelo de comprensión y acción, consciente, solidario, y comprometido con las grandes problemáticas de estos tiempos.”

Entendiendo que actualmente una de las principales problemáticas es la violencia hacia la mujer, es que me es ineludible compartir las reflexiones anteriormente vertidas. Es así, que apuesto a desarrollar una psicología crítico alternativa, que permita “reformular las concepciones teóricas, sobre la base de una práctica de confrontación constante con la realidad, de las relaciones existentes entre los seres humanos en la sociedad en la que viven; se propone analizar profundamente cuál es el grado y naturaleza de la influencia que el contexto social ejerce sobre el funcionamiento psíquico y determinación de la conducta; se propone además develar cuáles son los mecanismos de dependencia humana a los modelos sociales y económicos, el cómo y el porqué de dicha dependencia y cuáles son sus consecuencias.

Se propone también adecuar los métodos de la práctica psicológica a los efectos de acceder a la gran masa de población, y tornarlos efectivos para la persona común asumiendo, en forma realista, la verdadera problemática de su existencia cotidiana.”

La referencia parte de un texto central en la formación de grado, titulado ROL DEL PSICÓLOGO Y LATINOAMÉRICA. del Prof. Juan Carlos Carrasco, quien figura como uno de los máximos exponentes de nuestro país en la disciplina”.