José Luis Falero: “Esta incertidumbre no le hace bien a Alianza”

El intendente expresó que si él fuese dirigente de Alianza habría tenido definido su candidato a la Intendencia hace un año, porque “es lo que corresponde”.

El próximo martes 21 de enero se llevará a cabo la Convención del Partido Nacional. En la oportunidad Ana Bentaberri será proclamada candidata del Sumate, eso es seguro. La gran incertidumbre es quién será el candidato que presentará la otra ala fuerte del Partido Nacional en San José: Alianza. La opción uno es que el ex intendente Juan Chiruchi decide postularse, si no lo hace, Carlos Daniel Camy sería el elegido por el sector para pujar por el sillón de calle Asamblea.

Este martes entrevistado en el programa Periodismo Al Día de Emisora Principal, Falero dijo que “el Partido Nacional debe presentar dos candidaturas por la sencilla razón que no están dadas las condiciones para una candidatura única, y más con esta visión encontrada con algunos compañeros del Partido Nacional que han entendido que la mejor estrategia electoral es ponerse en la vereda de la oposición en lugar de ayudar. Es simplemente generar una estrategia de oposición dentro del Partido. Si esto se ha dado todo este tiempo es muy difícil cambiarlo y que podamos presentarnos con una candidatura única”.

Expresó además estar “convencido que tiene que haber dos candidatos. El Sumate ya lo tiene decidido como correspondía hace más de un año. Comparecimos en la interna ya con las cosas claras diciéndole a la gente `queremos los convencionales para que Ana sea la candidata`, cosa que me parece es lo que debíamos hacer todos. No fue así por parte del resto del Partido y ahora hay que hacer el máximo esfuerzo para que comparezca la mejor opción electoral posible, siempre hablando de dos candidaturas”.

Falero prosiguió diciendo: “Yo si hubiese sido dirigente de Alianza no tenga duda que nosotros teníamos el candidato no ahora, hace un año, porque es lo que corresponde, pero no estoy en Alianza y no me corresponde a mí hablar. Creo que todos los que estamos en la actividad política tenemos que ofrecer todo de sí, y ser claros con la ciudadanía, creo que esta incertidumbre no le hace bien, fundamentalmente a Alianza Nacional, no al partido”.

El futuro suplente del presidente de la República rememoró que Alianza ya ha atravesado situaciones similares que no le han dado resultados positivos. “hace cinco años atrás le pasó exactamente lo mismo (a Alianza), cuando hay una estrategia que fracasa, que falla y se vuelve a repetir, no le veo razón por la cual no cambiar”, concluyó. /Fuente: Periodismo al día