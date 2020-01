Reina y Vice del Carnaval de San José defendieron el certamen

“En todo momento fuimos cuidadas, respetadas, muy bien tratadas” escribió Kimberly Hornes, actual vice reina.

Luego de que San José Ahora publicara la opinión del psicólogo Damián Romero Bové sobre la elección de la reina de Carnaval, han sido varias las voces que se han pronunciado al respecto.

Kimberly Hornes, actual vice reina del Carnaval de San José escribió a modo de comentario: “En el momento que te anotas no te exigen tener un cuerpo 90 – 60 – 90. Ni te dicen como condición que tenés que ser flaca, linda, morocha, rubia o lo que sea, se abren a anotar a cada chica que quiera participar. Nunca le han dicho que NO a nadie. No se pone un estereotipo. De hecho días antes en los preparativos dan charlas sobre eso. Los chicos, hace un par de años vienen diciendo que quieren incorporar un «Rey del carnaval». Y sobre los transexuales, creo que nadie tiene problemas a qué participen en los certámenes, al contrario. Yo sé que a las participantes nunca nos dijeron que teníamos que ser de tal manera. Siempre hubo un buen trato de parte de la organización, y ningún tipo de discriminación. Yo lo digo en mi nombre y de todas mis compañeras que hemos participado, que no tenemos nada de que quejarnos!!! Soy parte del reinado que este año entrega la corona y la verdad participaría mil veces más, porque en todo momento fuimos cuidadas, respetadas, muy bien tratadas”.

Por su parte Valentina Sequeira, actual monarca, agregó en la misma publicación:“el cariño, el amor que nos brindan, la información que se nos trámite mediante charlas antes de la elección es inigualable. Me paro de pie y te aplaudo nada que hablar, totalmente agradecida contigo (Carmen Adán) y con toda la comisión. Primero infórmese hágame el favor”.