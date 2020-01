Horóscopo de hoy jueves 16 de enero de 2020

Predicción en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo

ARIES

Nacidos del 21 de Marzo al 20 de Abril

Tendrás la cabeza en otra parte durante el día de hoy. Es esta distracción la que te dará los inconvenientes en la jornada.

Amor: Que la soledad no se vuelva una costumbre en tu vida o te será imposible alejarla de tu lado en el futuro.

Riqueza: Asegúrate de realizar todos los tramites pertinentes para certificar la perdida accidental de cierta documentación importante.

Bienestar: Siempre hay una salida a toda situación a la que te debas enfrentar, solo necesitas estar lo suficientemente sereno como para verla.

TAURO

Nacidos del 21 de Abril al 21 de Mayo

Lograrás hacerte un tiempo para visitar amigos que hace tiempo no veías y para salidas junto a tus familiares más queridos.

Amor: Una segunda oportunidad te permitirá resignificar los sentimientos hacia tu pareja, pero no te ilusiones porque no funcionará.

Riqueza: Deberás darle más crédito a tu intuición que a tu mente. Tus conclusiones te llevarán por el mal camino, tus impulsos no.

Bienestar: Recupera la unión familiar que hace tiempo está rota. Te hará bien lograr que tus seres queridos comiencen a limar asperezas.

GÉMINIS

Nacidos del 22 de Mayo al 21 de Junio

Lo que debes hacer para no fracasar es tomar decisiones apresuradas. Hoy dedícate a analizar contratos antes de firmar.

Amor: Los regalos y las salidas no son lo que tu pareja espera de ti. Palabras llenas de amor y mimos es lo que le llena el alma.

Riqueza: Si dudas entre dos negocios, no te quedes con ninguno. Ambos no son del todo claros y no te conviene invertir dinero.

Bienestar: Dulces, chocolates, postres, salidas nocturnas, vida sedentaria y ocio están haciendo estragos en tu salud. Quiérete más a ti mismo.

CÁNCER

Nacidos del 22 de Junio al 23 de Julio

No podrás evitar lastimar los sentimientos de seres queridos con arranques de temperamento que sufrirás en la jornada. Cuidado.

Amor: Uno cosecha lo que siembra. Te llego el momento de recoger lo que sembraste en la pareja. Disfruta de éste buen momento.

Riqueza: Tendrás un serio llamado a la realidad en la jornada de hoy, ciertos proyectos importantes para ti se verán afectados.

Bienestar: Recuerda que puedes mentirle a todos los que te rodean, pero no a ti mismo. Las consecuencias de tus acciones te seguirán siempre.

LEO

Nacidos del 24 de Julio al 23 de Agosto

Tu eficiencia para resolver los problemas será el comentario de tus superiores. Hay posibilidades de un ascenso.

Amor: Si tratas de tapar tus mentiras con regalitos y algunos mimos, lo más probable es que tu pareja confirme sus sospechas.

Riqueza: No seas tan manipulable, lo mejor es no demostrar sumisión porque luego pasarás a ser el cadete y sirviente de todos.

Bienestar: Ten siempre una actitud alejada de la violencia. Siempre es preferible llegar a un acuerdo antes que terminar a las trompadas.

VIRGO

Nacidos del 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Puede que no tengas ánimo, pero tu casa pide que la limpies. Con buena música de fondo, verás que hasta puede ser divertido.

Amor: Las privaciones que estás pasando con tu pareja provocan tensiones y enfrentamientos. La frustración es mala consejera.

Riqueza: Busca solucionar los conflictos internos. Las diferencias son insalvables y puede que el trabajo en equipo termine fracasando.

Bienestar: Eres muy cambiante y te cuesta ser constante en proyectos a largo plazo. Si no te involucras un poco más, nunca progresarás en tu vida.

LIBRA

Nacidos del 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Estás acostumbrado a que los demás hagan lo que tú quieres. Pero hoy alguien te demostrará que tu poder está en decadencia.

Amor: Oirás chismes sobre tu pareja que pondrán en riesgo tu relación. Esta vez lo mejor será hacerle caso a tu corazón.

Riqueza: No tienes una gran billetera pero sí un gran corazón. Sabes cómo complacer a una mujer invirtiendo más en amor que en dinero.

Bienestar: Recuerda que lo que queda dentro se pudre, así que no temas en exteriorizar todo lo que pasa por tu mente. Habla desde el corazón.

ESCORPIO

Nacidos del 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Entrará la duda en tu corazón, cuestionándote si has tomado la determinación correcta al alejarte de alguien especial.

Amor: Deberás dejar de lado tus inseguridades si es que realmente tienes en mente que tu relación se proyecte a futuro.

Riqueza: Encontrarás en las actividades del día de hoy la puerta de escape de ciertas situaciones complicadas de la vida.

Bienestar: Toma los eventos con más calma, trata de no apresurar las cosas y deja que se desenvuelvan al ritmo natural y normal. Avanza con aplomo.

SAGITARIO

Nacidos del 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

No encontrarás la solución a tus inconvenientes recurriendo a los excesos en la vida. Tendrás que resignarte a pedir ayuda.

Amor: Entrarás en la recta final de la conquista y estarás a un paso de capturar la atención de esa persona tan importante para ti.

Riqueza: Grandes ideas rondarán tu mente durante la jornada de hoy, abriendo un nuevo panorama a nivel económico para ti.

Bienestar: Asegúrate de ser tu mismo el que tome ciertas determinaciones, en lugar de déjate llevar por los juicios formados de los que te rodean.

CAPRICORNIO

Nacidos del 23 de Diciembre al 20 de Enero

Llegarás a la conclusión de que estas rodeado de personas completamente desconocidas, aun que fuesen tus amigos largo tiempo.

Amor: Experimentarás horas de tensión en la jornada de hoy debido a comentarios indiscretos por parte de la familia de tu pareja.

Riqueza: La falta de entendimiento con tus compañeros de trabajo aumentará. Es hora de que replantees tu conducta para con ellos.

Bienestar: Mantén en mente que las grandes batallas de la vida no se ganan con armas, sino con inteligencia. Se astuto a la hora de elegir tus peleas.

ACUARIO

Nacidos del 21 de Enero al 19 de Febrero

Alguien elogiará tus ideas e inmediatamente pasarás a ocupar el centro de la escena. Trata de mantener tu humildad.

Amor: Perfecta comunicación en la pareja. Casi sin hablarse conocen lo que le pasa al otro, pero no podrán anticipar los conflictos.

Riqueza: Estás con ganas de gastar algo de dinero. Artículos para el hogar, ropa o salidas con amigos son las mejores opciones.

Bienestar: Recapacita y haz un inventario de tus aciertos y de tus errores. Verás que siempre has hecho bien las cosas y no tienes de qué arrepentirte.

PISCIS

Nacidos del 20 de Febrero al 20 de Marzo

Si no bajas tus expectativas de éxito, lo más probable es que termines dándote la cabeza contra la pared. Sé paciente.

Amor: No estés todo el tiempo hablando de ti, deja algo de misterio para que tu pareja pueda descubrir qué clase de persona eres.

Riqueza: Período favorable para lograr un ascenso o directamente cambiar de trabajo. Llegarán ofertas tentadoras, elige bien.

Bienestar: No dejes que los asuntos laborales se filtren en tu vida privada. Demasiado sufres con los vaivenes del amor como para agregarle más conflictos.