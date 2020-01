Nuevo sistema para corralito mutual: cédula, huellas y declaración jurada

Las afiliaciones solo podrán ser realizadas por funcionarios de los prestadores de salud y en los locales habilitados que cuenten con el nuevo sistema.

A partir del 1° de febrero y hasta el 28 se habilitará el denominado corralito mutual, momento en que los usuarios pueden cambiarse libremente de prestador de salud sin mayores restricciones.

El año pasado, en febrero de 2019, el corralito no fue habilitado y por tanto las personas que querían cambiar su prestador de salud no pudieron hacerlo. Este año la instancia quedará habilitada pero se realizará con una modalidad diferente.

En la mañana de este jueves el Ministerio de Salud Pública (MSP) junto con la Junta Nacional de Salud (Junasa) anunciaron el nuevo sistema que deberán implementar los prestadores de salud para poder realizar las afiliaciones. El objetivo es evitar, entre otros aspectos, la «intermediación lucrativa».

El sistema, llamado Movilidad Regulada (More), deberá estar instrumentado en todos los locales de afiliación que tengan los prestadores de salud habilitdos para hacer la afiliación. El funcionamiento de inscripción variará según qué tipo de documento que tenga cada usuario.

En el caso de los usuarios que tienen cédula con chip solo se les sacará una foto y tras registrar y validar sus datos se podrá realizar la afiliación. En el caso de los usuarios con cédula de identidad tradicional además de la foto se ingresarán sus huellas dactilares.

Además del sistema se implementará la firma de una declaración jurada para los usuarios en la que queda establecido que la afiliación se hace de manera libre y sin haber recibido dinero o alguna otra ventaja a cambio.

A partir de la implementación del MORE solo los funcionarios de los prestadores de salud podrán realizar las afiliaciones y deberán estar identificados.



«Nosotros controlamos que el lugar donde esté el sistema para afiliarse sea un lugar de la institución y que la persona que nos solicita que tenga usuario para realizar el trámite sea también un funcionario de la institución. No restringimos la cantidad de puestos de trabajo ni lugares», indicó Arturo Echevarría, director general de la Junasa.

«La ventaja de este servicio es la seguridad que nos da que la persona está expresando su voluntad (de cambiarse) y que estuvo asesorada por un funcionario entrenado y capacitado para darle correctamente la información», expresó.



Para que una persona pueda realizar el cambio de mutualista tiene que tener una antigüedad de tres años continuados y solo se permitirá una interrupción menor a 120 días. También podrán cambiarse quienes estén de oficio en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE).

No hay un plazo establecido para que los prestadores de salud comiencen a implementar el nuevo sistema pero no podrán realizar nuevas afiliaciones si no lo tienen. Para el usuario no tendrá un costo extra.

Echevarría indicó que este sistema no solo fue pensado para evitar la intermediación lucrativa sino que hay otras razones para que exista la movilización regulada, como por ejemplo una estabilidad para los prestadores de salud.

Las instituciones por otra parte tendrán una responsabilidad civil por cada afiliación ya que a partir del nuevo sistema solo podrán realizar las altas funcionarios de cada prestador. /Fuente: El País