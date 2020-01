Bentaberry y Zunino candidatos tras un día «muy difícil»

La actual secretaria general de la Intendencia y el ex presidente de la Rural fueron proclamados en la noche de este martes como candidatos a la Intendencia por la Convención blanca.

Bentaberri recibió 30 votos, Zunino 25 mientras que 20 -pertenecientes en su totalidad a Alianza por San José- se abstuvieron.

Pocos minutos antes de la Convención, y en conferencia de prensa, el senador Carlos Daniel Camy anunció que esa sería la actitud de su agrupación y que la misma no presentaría candidato por no contar con los convencionales suficientes.

Esto, en virtud del acuerdo entre Zunino y el Sumate por el cual el sector del intendente José Luis Falero le «prestaría» veinte convencionales al referente local del Herrerismo para poder habilitar su candidatura.

Camy dijo que la existencia de ese acuerdo fue ratificada por el propio Zunino en la reunión que mantuvo con los convencionales de Alianza el lunes en la Casa del Partido Nacional y que el propio Falero había dado cuenta del mismo en el encuentro mantenido en el directorio del Partido Nacional que sirvió para fijar la fecha de la Convención. «El acuerdo entre el Herrerismo y el Sumate nos inhabilita a presentar nuestra candidatura», señaló.

El senador reveló que a primera hora de la tarde fue contactado por el diputado Bacigalupe, quien le transmitió que desde el Sumate se procuraba convencer a Zunino para que bajara su candidatura y, de esa forma, «prestar» convencionales a Alianza. «De alguna forma, lo que me estaba diciendo era ‘te presto lo que te robé’ y no es así. En la política no vale todo», sostuvo Camy.

Ni bien comenzó, la Convención -realizada en la Sociedad Italiana- votó un cuarto intermedio de media hora. Si bien surgieron rumores que daban cuenta de la intención de hacer un último intento por lograr habilitar una candidatura de Alianza, el lapso fue utilizado para que el Sumate definiera cuáles de sus convencionales votarían a Zunino.

Finalizado, se procedió a la votación y tanto Ana Bentaberri como César Zunino fueron proclamados como candidatos a la Intendencia con el número de votos antes señalados.

El primero en hacer uso de la palabra fue Zunino, quien se limitó saludar, a agradecer y a decir que su intención es alcanzar la Intendencia de San José para «trabajar por todo el departamento».

Más tarde, y una vez finalizado el acto, Zunino descartó que la suya vaya a ser una candidatura «testimonial» -o eventualmente «funcional» a los intereses del Sumate, como se le señaló desde Alianza en la reunión del lunes- y, por el contrario, aseguró que será una candidatura «competitiva».

Muestra de ello será -dijo- que en pocos días presentará su programa de gobierno.

Más extensa en su alocución, y visiblemente afectada por un día que calificó de «muy difícil», Bentaberri lanzó varios mensajes tendientes a la unidad del Partido Nacional en San José.

En ese sentido, agradeció especialmente a Camy por haberse hecho presente: «eso me da la seguridad de que este Partido Nacional tiene mucho camino por recorrer», expresó.

También hizo referencia a palabras pronunciadas en reiteradas ocasiones por Lacalle Pou, quien durante la campaña electoral propuso «transitar un tiempo nuevo para buscar las coincidencias».

«Nosotros tenemos la obligación, no la oportunidad, la obligación, como integrantes de este partido, de seguir ese rumbo, de buscar las coincidencias, de dejarnos de pavadas, de dejar de mirar qué va a dar el otro para ver qué puedo dar yo», sentenció.

«Acá hay espacio para todos aquellos que no se sienten conformes con lo que se ha hecho -y vaya si se ha hecho-, para que puedan tener la oportunidad de encontrar ese rincón desde el cual seguir aportando (…). No estamos unos en una vereda, y otros en otra», enfatizó.

No obstante ello, y al agradecer al Sumate por «aceptar salir a al cancha conmigo» reivindicó la actitud de ese sector que, «en una situación que de repente no era la que todos queríamos, dijo ‘acá estoy, voy a tender una mano para que sigamos creciendo'».