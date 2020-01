Horóscopo de este miércoles 22 de enero de 2020

Predicción en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo

ARIES

Nacidos del 21 de Marzo al 20 de Abril

No esperes que te llegue una señal del cielo para actuar. Es momento de que tomes esa decisión. No temas, todo saldrá bien.

Amor: Tu relación de pareja marcha sobre ruedas. Es momento de pensar en el casamiento o en agregarle una descendencia a esta unión.

Riqueza: Te concentres en nimiedades y estás dejando de lado los problemas realmente importantes. Pon atención o terminarás fracasando.

Bienestar: Ten cuidado con las decisiones precipitadas. Mejor piensa dos veces antes de optar por algo, no te conviene arriesgarte demasiado.

TAURO

Nacidos del 21 de Abril al 21 de Mayo

Tendrás un día completamente atípico, en general bastante positivo, pero deberás pasar momentos de tensión hacia la noche.

Amor: No podrás aceptar las nuevas reglas de la relación y terminarás por buscar alejarte por completo de ella.

Riqueza: Tu fracaso consistente en aquella línea de trabajo que amas, esta llevándote directo a las garras de la frustración. No cejes.

Bienestar: No puedes tomar ciertas determinaciones solo para satisfacer los caprichos de tu pareja. Debes aprender a tomar las riendas de la relación.

GÉMINIS

Nacidos del 22 de Mayo al 21 de Junio

Caerás en cuenta de que es necesario que comiences a cambiar tus hábitos alimenticios o empezaran los problemas para ti.

Amor: Encontrarás el espacio que necesitabas para expresarte como eres junto a tu recién encontrada pareja. Gran momento.

Riqueza: Tus comentarios desapegados sobre pares laborales están comenzando a hacer mella en tu relación con ellos. Cuidado.

Bienestar: La capacidad que tengas para manejar la presión marcará la diferencia entre tus pares laborales y tu. No temas lucir tus dones.

CÁNCER

Nacidos del 22 de Junio al 23 de Julio

No busques pretextos poco creíbles para justificar tus errores. Sé responsable y hazte cargo de tus falencias, así te irá mejor.

Amor: Cuanto más lo busques, menos lo encontrarás. Deja que el amor te sorprenda, no busques pareja por cada lado que pasas.

Riqueza: El día se presenta con buenas perspectivas en lo referente a compra y venta de inmuebles. Lee bien la letra chica.

Bienestar: Tu paciencia se verá atacada por tus compañeros de trabajo. Trata de mantener la calma si no quieres que tu día se arruine.

LEO

Nacidos del 24 de Julio al 23 de Agosto

Deja de estar lamentándote por todo lo que no hiciste, mejor pon toda tu energía en lo que vendrá. Focalízate en el futuro.

Amor: No seas tan egocéntrico y deja que tu pareja también tenga voz y voto en la relación. Que no se haga siempre lo que tú quieres.

Riqueza: Has vivido una racha de fracasos en tus últimos proyectos, lo que habla de que deberías rodearte de otro tipo de gente.

Bienestar: Cada uno vive a su manera y tú no eres quién para andar criticando a los demás. Dedícate a vivir tu vida y no juzgues a los otros.

VIRGO

Nacidos del 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Si hoy hablas mal de alguna persona, trata de que no esté cerca de ti ni que alguien se encargue de contarle lo que dijiste.

Amor: Tu pareja sabe con la clase de bueyes que ara. No intentes engañarla ni distraerla porque es mucho más lista que tú.

Riqueza: La falta de organización en tu vida privada se traslada al ámbito laboral. Pon más concentración en tu trabajo.

Bienestar: No seas tan caprichoso, no tienes edad para comportarte como un chico. Actúa acorde a tu edad, con seriedad y sentido común.

LIBRA

Nacidos del 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Hoy tu ánimo no es el mejor, así que trata de no involucrarte en discusiones porque podrás perder el control de tu persona.

Amor: Unas vacaciones juntos o una mudanza no serán lo conveniente para la relación de pareja, terminarán por acabar con ella.

Riqueza: Revisa bien los papeles que vayas a firmar, en todo caso asesórate por alguien de confianza especializado en la materia.

Bienestar: No vivas pensando en qué hubiese pasado si? Mejor, no dudes tanto ni le des vueltas a las cosas y actúa de manera concreta y decidida.

ESCORPIO

Nacidos del 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Que las lecciones duras que debiste experimentar en tu pasado se afiancen en tu personalidad evitando repetir errores.

Amor: Existen ciertas actitudes por parte de tu pareja que no puedes darte el lujo de perdonar libremente. Imponte debidamente.

Riqueza: Tendrás una jornada laboral cargada de tensiones y sobresaltos continuos. Apela a tu tranquilidad para sortearla.

Bienestar: No te permitas cejar estando en la recta final de la concreción de tus metas personales. Las dificultades y el cansancio son normales. No cedas.

SAGITARIO

Nacidos del 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Lograrás juntar la fuerza de voluntad necesaria para encarar un cambio dramático en tu rutina diaria a partir del día de hoy.

Amor: Encontrarás en tu pareja todo lo que necesitabas para modificar tus actitudes negativas o falencias. Aprovecha esto.

Riqueza: Tu incapacidad para organizarte eficientemente complicará de manera abismal la concreción de tus tareas para el día de hoy.

Bienestar: No te dejes influenciar por las palabras de las personas que te rodean a la hora de tomar una determinación. Evalúala detenidamente y decide.

CAPRICORNIO

Nacidos del 23 de Diciembre al 20 de Enero

No abuses de la confianza de los demás, no son tus esclavos. Que tu posición en la vida no te haga perder la humildad.

Amor: Tu pareja tiene plena confianza en ti. Por eso, piensa dos veces antes de enredarte con esa colega, no se lo merece.

Riqueza: Sin constancia es imposible que llegues a la meta. El proceso es largo, pero los resultados serán muy satisfactorios.

Bienestar: No trates de ir más allá de tus posibilidades. Aprende a reconocer tus puntos débiles y tus fortalezas, así no vives equivocándote.

ACUARIO

Nacidos del 21 de Enero al 19 de Febrero

Te verás asaltado por las dudas en cuestiones elementales de tu vida. No te dejes llevar por ellas, date el tiempo necesario.

Amor: Deja las inseguridades de lado el día de hoy. Los astros te favorecerán a la hora de la conquista. Adelante.

Riqueza: No te desanimes por los resultados que obtendrás en ciertas actividades en la jornada de hoy. Aprende de tus errores.

Bienestar: Procura aprender a tomar las criticas constructivas como tal. No te cierres al cambio o te será imposible evolucionar. Expande tus horizontes.

PISCIS

Nacidos del 20 de Febrero al 20 de Marzo

Te sentirás molesto y herido por actitudes que tomarán ciertos amigos cercanos para contigo. No te dejes llevar por las emociones.

Amor: Día favorable para las conquistas o para iniciar una buena amistad. Aprovecha la jornada para relacionarte con tu entorno.

Riqueza: Aprovecha al máximo la jornada para realizar todo tipo de entrevistas laborales. Buenos resultados en puerta.

Bienestar: La clave en no repetir errores está en asimilar la enseñanza que nos dejan cuando suceden. No te permitas tropezar dos veces con lo mismo.