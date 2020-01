Para Bacigalupe, la culpa de todo la tiene Juan Chiruchi

«Si se les cayó el candidato que ellos esperaban, no es problema del Sumate» afirmó el diputado y titular de la lista 50.

Tras la Convención Departamental del Partido Nacional, que anoche proclamó a Ana Bentaberri y César Zunino como candidatos a la Intendencia, Bacigalupe habló de las gestiones que él mismo, en representación de Sumate, llevó a cabo durante las horas previas para intentar que Alianza pudiera presentar una candidatura.

Una oferta de «préstamo» de convencionales realizada al senador Carlos Daniel Camy con ese fin fue rechazada por el legislador. «Nosotros teníamos convencionales para Ana y para sacar otro candidato. En la otra ala del partido no se pusieron de acuerdo. Ese no es un problema del Sumate», afirmó.

En ese sentido, Bacigalupe dijo que, a su entender, la responsabilidad de lo ocurrido recaen en la incertidumbre que rodeó a la posibilidad de que Juan Chiruchi fuera candidato y, sobre todo, a su decisión de no serlo, conocida públicamente un día antes de la Convención.

«El problema -reiteró- no lo generó el Sumate. Lo genera la situación de esperar por una persona que hace 24 horas les dijo que no iba a ser candidato. Nosotros tenemos nuestra candidata hace más de 1 año. Si se cayó el candidato que esperaban, no es un problema del Sumate», insistió.

«Por eso ofrecimos convencionales, para que tuvieran el 30% que necesitaban para tener una candidatura. Al decir que no a las 7 de la tarde, optamos por darle los votos a quien tenía ganas que era Zunino. Se ve que del otro lado no había ganas», consideró.

Con respecto a la visión de Alianza de que el aporte de convencionales a Zunino forma parte de una estrategia del Sumate y el Herrerismo para debilitar a aquel sector a su mínima expresión, Bacigalupe señaló que el Sumate tenía una estrategia «según la circunstancia de quién fuera el candidato de Alianza. Pero no podemos tener una estrategia cuando no tuvieron candidato. En realidad nunca pusieron un nombre arriba de la mesa» subrayó.

Asimsimo, Bacigalupe señaló que si el objetivo hubiera sido el señalado por Alianza, él no se habría reunido con Camy durante la tarde. «No somos los dueños del Partido. No es el Sumate el que prohíbe», concluyó.