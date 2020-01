Inundados: «¿hasta cuándo vamos a tener que suplicar?»

Un centenar de vecinos de zonas inundables volvieron a movilizarse esta tarde hacia el centro de San José de Mayo. Reclamaron viviendas y compromiso de la clase política.

«Hasta cuándo vamos a seguir suplicando un terreno» se preguntó Oscar Castro, referente del grupo, al abrir la oratoria, la que estuvo precedida por una marcha que desde calles España y Flores llegó hasta la Plaza «33».

Fue en referencia la terreno propiedad de OSE que la ISJ espera recibir para poner a disposición del Ministerio de Vivienda para que se construyan soluciones habitacionales para los damnificados.

«Paysandú, Durazno… hace tiempo que han solucionado su situación. El único departamento que no ha luchado por nada para las zonas inundables es San José», criticó.

Castro recordó que el intendente Falero se había comprometido a que el asunto del terreno quedara resuelto en diciembre. «En 15 días se va del gobierno departamental. Nos dijo que en diciembre iba a haber una respuesta, pero el tiempo ha pasado y se fueron todos de vacaciones. Pero nosotros seguimos pasando necesidades y sufriendo, recordó

El vecino remarcó, además, que los afectados por las crecientes no pretenden que les regalen las viviendas: «pretendemos pagarlas, somos gente laburadora», subrayó.

Victoria Rocco, quien dio lectura a una proclama, enfatizó que son más de 300 las familias que residen «a lo largo de la cuenca del río San José» y reiteró que el intendente incumplió su promesa. «A las palabras de las lleva el viento. Pasaron 30 días pero seguiremos reclamando», aseguró.

María del Lujan Gutiérrez, quien también leyó la proclama, tambien pidió «el dragado urgente» del río así como también «que se nos tenga en cuenta» para aportar ideas y lograr una solución «en conjunto».

En el cierre, retomó la palabra Castro, quien cuestionó duramente a la clase política y particularmente a ediles y diputados por no haberse hecho presentes. «Dónde están? Cuando precisaron los votos estaban todos allá abajo. No vienen porque no tiene cara para venir a enfrentarnos. No tienen vergüenza para enfrentar la realidad», afirmó.

Asimismo se dirigió a los candidatos a la Intendencia: «al Frente Amplio, a los blancos, les pedimos que se comprometan con nosotros. No pretendemos que nos regalen nada, podemos pagar. Somos gente honrada y laburadora» concluyó.

Algunos actores políticos estuvieron presentes. Por ejemplo fueron vistos, entre otros, el diputado electo del Frente Amplio, Nicolás Mesa, los ediles -también del Frente Amplio- Pablo García, Óscar Ramírez y Giovanni Vega, el ex edil Jorge «Pipe» García y el dirigente de Alianza por San José, Gabriel Rodríguez.