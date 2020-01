Horóscopo de hoy viernes 24 de enero de 2018

Predicción en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo

ARIES

Nacidos del 21 de Marzo al 20 de Abril

Caerás en cuneta que ciertos problemas domésticos no tienen porque pasar a mayores, y lograrás disfrutar del amor.

Amor: Te será imposible recuperar el amor de tu pareja habiendo atravesado algunos eventos que cambiaron radicalmente tu perspectiva.

Riqueza: No puedes esperar que un recién llegado a su puesto laboral se desempeñe sin falla alguna. Asegúrate de ser paciente.

Bienestar: No encontrarás una forma de saciar tus necesidades emotivas en los brazos de conquistas pasajeras. Deberás buscar en otro lado.

TAURO

Nacidos del 21 de Abril al 21 de Mayo

Te sentirás abrumado por ciertos eventos que deberás atravesar hoy. No dejes que estas situaciones te afecten en demasía.

Amor: Jornada prospera para todo tipo de introspección y redefinición de ciertas conductas en la pareja. Aprovéchala.

Riqueza: No cedas antes la presión de un ambiente laboral competitivo. Muéstrate frío ante las miradas de tus pares laborales.

Bienestar: No hay nada de sencillo en mostrarse sensible y afectado por sentimientos. No temas ser demostrativo hacia tus seres queridos.

GÉMINIS

Nacidos del 22 de Mayo al 21 de Junio

La presencia y compañía de amigos logrará despojarte de tu acostumbrada timidez, llevándote a alcanzar un logro esperado.

Amor: Lo que comenzó como una conquista pasajera comenzará a tomar fuerza durante el día de hoy. No subestimes al destino.

Riqueza: Ten encuentras en una encrucijada entre tus valores morales y tus necesidades económicas. Busca en tu interior la solución.

Bienestar: Busca hacerte tiempo para compartir junto a tus seres queridos en tu apretada agenda de responsabilidades, no puedes vivir únicamente para trabajar.

CÁNCER

Nacidos del 22 de Junio al 23 de Julio

Vivirás ciertas situaciones que te pondrán en aprietos moralmente durante la noche del día de hoy. Cuidado con lo que haces.

Amor: No dejes que tu inmadurez acabe con tus chances de un futuro feliz junto al amor de tu vida. Aprende a tomar responsabilidades.

Riqueza: Ocuparás tu tiempo libre en la reformulación de tus metas económicas a largo plazo, adaptándolas a tu situación actual.

Bienestar: Existen ocasiones en las que deberás retroceder un par de pasos para poder continuar avanzando en la vida, no te desanimes por ello.

LEO

Nacidos del 24 de Julio al 23 de Agosto

Lograrás solucionar cuestiones que rondaban tu mente sin cesar en jornadas anteriores. Se abre el panorama para ti.

Amor: Deja la vida de juerga y anímate a vivir un verdadero amor. Lánzate por fin a la conquista de esa persona tan especial.

Riqueza: Utiliza cada fibra de paciencia que tengas en la jornada de hoy. No dejes que discusiones con superiores pasen a mayores.

Bienestar: No puedes esperar que el mundo este de acuerdo con cada paso que das en la vida. Se tu mismo juez y verdugo de tus acciones y decisiones.

VIRGO

Nacidos del 24 de Agosto al 23 de Septiembre

La cocina es una buena terapia. Hoy, compra verduras o pastas y prepara una rica comida, te servirá para relajarte.

Amor: Te has acostumbrado a la soledad y disfrutas de ella, pero aparecerá una persona en tu vida que te cambiará la forma de pensar.

Riqueza: Si continúas con tus estrategias y especulaciones, las oportunidades se te escaparán y no habrá segundas posibilidades.

Bienestar: Si quieres mantenerte en forma, debes resignar los dulces. Hay personas que no engordan coman lo que coman, pero éste no es tu caso.

LIBRA

Nacidos del 24 de Septiembre al 23 de Octubre

No creas que conoces todos los trucos para trabajar poco y hacer mucho dinero. Alguien más avispado que tú puede delatarte.

Amor: Hace tiempo que estás solo y deseas volver a enamorarte. Mira bien a tu alrededor, el amor está más cerca de lo que piensas.

Riqueza: Cuando menos lo imagines, regresará a tus manos una suma importante de dinero que prestaste y ya dabas por perdido.

Bienestar: Siempre es mejor exteriorizar todo lo que pasa en nuestro interior. Es una buena técnica para liberar tensiones y conflictos.

ESCORPIO

Nacidos del 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Finalmente llegarás al limite de tu paciencia y cambiarás tu táctica para manejar los arranques en tu relación.

Amor: No podrás creer el giro que tomará tu vida en el día de hoy a nivel emocional. Simplemente déjate llevar por los eventos.

Riqueza: Deberás avocarte completamente a tus responsabilidades en le día de hoy si pretendes cumplir con tu agenda para la jornada.

Bienestar: Adáptate a los tiempos de la situación. No apresures las situaciones en la relación o te arriesgaras a plantar la semilla de la inseguridad en ella.

SAGITARIO

Nacidos del 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Hoy sientes que nada te conforma y te molesta el estar rodeado de gente. Relájate y regálate un tiempo para ti cuando llegues a tu casa.

Amor: Tu pareja no siempre se da cuenta de lo que sucede en tu interior, pero eso no significa que no te preste atención.

Riqueza: No seas tan tacaño y gasta un poco de dinero en regalos para tus seres queridos. Les encantará que los mimes un poco.

Bienestar: Para estar bien durante el día hay que dormir bien durante la noche. Si no descansas un poco más tu rendimiento descenderá considerablemente.

CAPRICORNIO

Nacidos del 23 de Diciembre al 20 de Enero

Deberás poner todo de ti si pretendes cumplir con tus compromisos para la jornada. Intenta planificar mejor la próxima vez.

Amor: Evita las citas y las salidas románticas. El día no se perfila positivo para romances o cualquier tipo de acercamiento.

Riqueza: Los constantes olvidos y postergaciones están comenzando a afectar la imagen que tienen tus superiores de ti. Cuidado.

Bienestar: No dejes que todo aquello que puedes ver con los ojos nuble aquello solo visto por el corazón. Ve más allá de las apariencias materiales.

ACUARIO

Nacidos del 21 de Enero al 19 de Febrero

Jornada más que propicia para inducir cambios positivos en tu vida que representarán un mayor bienestar físico y mental.

Amor: Hoy será un día alegre y emotivo. Vivirás con tu pareja momentos que dejarán sus sentimientos a flor de piel.

Riqueza: No dejes que la presión de tu entorno por modificar tus pautas laborales haga efecto en ti. Aferrate a tus ideales.

Bienestar: Mantén en mente que tus derechos terminan donde inician los de las demás personas. Aprende a respetar el espacio de los que te rodean.

PISCIS

Nacidos del 20 de Febrero al 20 de Marzo

Si tenías en mente remodelar tu casa, aparece la posibilidad de comprar muebles nuevos y baratos. Aprovecha la oportunidad.

Amor: Aprende a gozar de la plenitud de cada momento. La felicidad está en las pequeñas cosas, pero no olvides que no es eterna.

Riqueza: Sabes cómo revertir los fracasos, pero surgirá un problema que te demandará más tiempo del que estimabas. Sé paciente.

Bienestar: En los buenos momentos, no te olvides de la gente que ha confiado en ti y agradéceselo de una forma original. Ya sabrás cómo.