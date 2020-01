Horóscopo de hoy sábado 25 de enero de 2020

Predicción en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo

ARIES

Nacidos del 21 de Marzo al 20 de Abril

Permítete disfrutar de una jornada de descanso. Has trabajado duro este último tiempo y necesitas recuperar energías.

Amor: Sabes que esta relación es la mejor que has tenido. Anímate a realizar planes de a dos y a largo plazo.

Riqueza: Crees conocer todos los secretos para ser una persona exitosa, pero lo cierto es que te falta conocer uno, la humildad.

Bienestar: Si no te alimentas un poco mejor y de manera más sana y nutritiva, tu estómago terminará pasándote factura. Visita a un nutricionista.

TAURO

Nacidos del 21 de Abril al 21 de Mayo

Hoy no pretendas que los demás sigan al pie de la letra tus exigencias, sólo hacen lo que pueden por cumplir con tus caprichos.

Amor: Tu pareja y tu familia no se llevan del todo bien. Pero no trates de oficiar de mediador porque complicarás las cosas aún más.

Riqueza: No creas que eres el dueño de la verdad. Debes aprender a escuchar las opiniones de tus colegas, te serán de mucha ayuda.

Bienestar: La posibilidad de un cambio de domicilio aparece en el horizonte. Será un gran cambio en tu vida, estate listo para enfrentarlo.

GÉMINIS

Nacidos del 22 de Mayo al 21 de Junio

Hoy tienes todo a tu favor. Salud, dinero y amor estarán a la orden del día, aprovéchalos porque no sucederá seguido.

Amor: Alguien del pasado regresará y buscará recuperarte. Pero no hagas caso a sus promesas de cambio, son puras mentiras.

Riqueza: No tires por la borda el dinero que te costó acumular, apostando por negocios que están destinados al fracaso. Piensa bien.

Bienestar: Los ansiolíticos no son la mejor opción para relajarse y evadirse de los problemas. Toma coraje y enfréntalos, así los solucionarás.

CÁNCER

Nacidos del 22 de Junio al 23 de Julio

Por más vueltas que le des al conflicto, sólo podrás solucionarlo hablando de frente. Sé responsable y actúa seriamente.

Amor: No estés pendiente del futuro y trata de vivir el día a día de la pareja. Los problemas que los aquejan son muchos.

Riqueza: Después de mucho trabajo, lograste recuperarte de tu crisis financiera. Que te haya servido para aprender a cuidar tu dinero.

Bienestar: Te gusta la buena vida, las salidas con amigos, la noche, pero debes parar un poco con este ritmo porque tu salud te pasará factura.

LEO

Nacidos del 24 de Julio al 23 de Agosto

Tu casa está un poco descuidada, hoy es un buen día para dedicarte a ella. Haz una limpieza general y cambia los muebles de lugar.

Amor: No permitas que tus celos sean la causa de que esta relación llegue a su fin. Ustedes son el uno para el otro, no lo arruines.

Riqueza: No permitas que la presión incipiente te haga perder de vista tus metas a largo plazo. Mantente firme en tus posturas.

Bienestar: Aléjate de aquellas personas que sólo buscan sacarte de quicio. No conviene enojarte por cosas o personas que no valen la pena.

VIRGO

Nacidos del 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Hoy te sentirás entre la espada y la pared. Debes tomar una decisión y te sientes inseguro. Pide ayuda a alguien de confianza.

Amor: Sientes que la pareja va por el camino adecuado, pero tu pareja no está siendo sincera en sus sentimientos. Abre los ojos.

Riqueza: Las presiones laborales se volverán casi insoportables. Busca en ti la entereza para no caer en la completa desesperación.

Bienestar: Deja de lado los chismes y dedícate a vivir tu vida. Tus comentarios pueden dañar a mucha gente, sé más cauto a la hora de abrir la boca.

LIBRA

Nacidos del 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Tendrás serios problemas para hacer entender tus ideas en la jornada de hoy. No dejes que esto te afecte demasiado.

Amor: Deja tu orgullo de lado y demuéstrale a tu pareja que has madurado. Pedir disculpas por un error no es humillarse.

Riqueza: Te espera una jornada de idas y venidas frenéticas en el día de hoy. No dejes que la tensión que esto generará te afecte.

Bienestar: Se comenzarán a dar situaciones que habías estado esperando durante largo tiempo, no te dejes intimidar por ellas. Sácales el mayor provecho posible.

ESCORPIO

Nacidos del 24 de Octubre al 22 de Noviembre

No podrás mantener mucho tiempo más la mascara que te has puesto a los ojos de `personas importantes para ti.

Amor: Es hora de que presentes a tu familia esa persona con la que desde hace tiempo mantienes una relación a escondidas.

Riqueza: Deberá reformularte la manera en la que te desenvuelves a nivel laboral. Intenta optimizar tus tiempos.

Bienestar: No te dejes llevar por el calor del momento a la hora de enfrentar una situación. Siempre razona en detenimiento antes de tomar un curso de acción.

SAGITARIO

Nacidos del 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Cada tarea que emprendas parecerá llevarte todo el tiempo del mundo en el día de hoy. Tendrás problemas para seguir tu itinerario.

Amor: Comenzarás a pagar por las falsedades que plantaras en el corazón de tu pareja recientemente. Se te ha acabado la suerte.

Riqueza: Deja de lado tu tendencia inmadura y toma tus responsabilidades más seriamente o tendrás graves problemas.

Bienestar: No puedes vencer en cada oportunidad que se presente. Deberás aprender a aceptar la derrota cuando esta llegue a tu puerta. Deja la necedad de lado.

CAPRICORNIO

Nacidos del 23 de Diciembre al 20 de Enero

No te distraigas en menesteres no fundamentales en el día de hoy o experimentarás serios retrasos innecesarios.

Amor: La invitación a la fiesta de un amigo te permitirá encontrar el amor. No dejes pasar esta gran oportunidad.

Riqueza: Descubrirás que no es necesario dedicar todo el tiempo de tu jornada al trabajo si logras organizarte correctamente.

Bienestar: Procura estar siempre consciente de tus limitaciones. Esto te evitará atravesar inconvenientes innecesarios en batallas perdidas desde un inicio.

ACUARIO

Nacidos del 21 de Enero al 19 de Febrero

Quedarás completamente atónito por los eventos que te tocarán vivir en el día de hoy. Nunca llegas a conocer a alguien totalmente.

Amor: Emprenderás el camino de la reformulación de objetivos en la pareja, lo que les permitirá crecer a ambos.

Riqueza: Gracias a tus recientes esfuerzos lograrás terminar todas tus obligaciones para el día sin mayores complicaciones.

Bienestar: Recuerda que los eventos de la vida están sujetos a interpretación, todo depende de la óptica bajo la cual los analices. Busca ver el lado positivo.

PISCIS

Nacidos del 20 de Febrero al 20 de Marzo

Grandes decisiones tomarás durante el día de hoy. Que el primer escollo no te haga retroceder, mantente firme.

Amor: Nadie que no este dispuesto a grandes riesgos recibirá las recompensas más importantes por parte de la vida. Medítalo.

Riqueza: La posibilidad de realizar una inversión a futuro golpeará tu puerta durante la jornada de hoy. Cuidado con lo que decides.

Bienestar: No importa la situación en la que te encuentres, lo importante es no dejar de estar en movimiento. No permitas que los golpes de la vida te derrumben.