No descartan dar de baja a empresa que vigila el Parque Rodó

El titular del Ejecutivo comunal dijo que espera el informe del director de Paseos Públicos sobre los hechos de vandalismo del sábado para decidir qué pasos dar.

Falero confirmó que habrá contactos con Jefatura de Policía a fin de poder evaluar las medidas que pueden adoptarse para evitar situaciones como las registradas.

En ese sentido, indicó que la instalación de cámaras es una opción real y que de hecho en las próximas horas analizará una proyecto con ese fin.

Paralelamente, habrá dialogo con la empresa privada que tiene a su cargo el mantenimiento de la seguridad en el interior del paseo público.

Una posibilidad, dijo, podría ser incrementar la cantidad de horas de vigilancia en busca de mejorar la complementación con el personal policial.

No obstante ello, y consultado al respecto, Falero no descartó que dentro del abanico de opciones pueda estar el dejar sin efecto su contratación. «Lo que le pedí a Paseos Públicos que me haga un informe de la situación, de cuáles son los lugares que hoy están con vigilancia (…) y en base a eso veremos la posibilidad de aumentar, de modificar… Ese informe nos va a permitir tener una panorama más preciso», indicó.

De acuerdo a lo informado el mismo sábado por el titular de Paseos Públicos, Gustavo Bares, a la hora en que se produjo la rotura de mesas y bancos, había en el parque al menos cinco guardias de seguridad, pero ninguno vio nada. La empresa es Kacpi.