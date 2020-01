Tiran abajo casa de ex planta de APL que daba cobijo a intrusos

El trabajo fue efectuado por personal de la Dirección General de Obras de la Intendencia en horas de la mañana de este miércoles.

El Dr. Ignacio Birriel, Director Departamental del Ministerio de Ganadería -propietario del predio- informó que en el inmueble funcionaba un laboratorio de semillas y que desde que la planta dejó de funcionar, era un lugar en el que por las noches «entraba todo tipo de gente».

Desde hace años, los vecinos que residen en el entorno de la estructura han venido reclamando acciones a las autoridades ya que la planta se había convertido en un foco de inseguridad para la zona.

Birriel recordó que en conjunto con la Intendencia ya se habían tapiado otras estructuras con el mismo objetivo: impedir el ingreso de intrusos.

De todas formas, el Director señaló que quedan aún por ser desmantelados los viejos silos, para lo cual hay en marcha un llamado a licitación.

El funcionario indicó que en un primer momento no hubo interesados porque se trata de silos cuya modalidad de construcción implica, incluso, «tener que sacar tornillo por tornillo. Es algo que no se hace más y por ese motivo en principio no tuvimos interesados, pero ahora han surgido algunas expresiones de interés«, añadió.

Birriel dijo que la intención del Ministerio sigue siendo trasladar hacia ese lugar de la ciudad las oficinas de la Dirección Departamental de la cartera. No obstante ello, y debido a la amplitud del predio, dijo que es posible dar cabida a otras iniciativas que puedan surgir.