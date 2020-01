Horóscopo de este miércoles, 29 de enero de 2020

Predicción en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo

ARIES

Nacidos del 21 de Marzo al 20 de Abril

Sorpresivas noticias de un amigo de quien no sabes nada desde hace mucho, eso te pondrá de excelente humor.

Amor: Salvo alguna que otra discusión, no existirán reales situaciones de desencuentro. Sin embargo, no esperes demasiada armonía.

Riqueza: Un viaje de trabajo al extranjero va a cambiar todos los aspectos de tu vida. La consigna será disfrutarlo y acumular experiencias.

Bienestar: Evita sumar más obligaciones a las que tienes y simplifica tareas. Es bueno dedicarse un tiempo para revisar la parte interior y espiritual.

TAURO

Nacidos del 21 de Abril al 21 de Mayo

Tu mente podría estar muy ocupada con asuntos relacionados a tu trabajo. Una persona muy importante te será de gran ayuda.

Amor: El amor te tendrá dulcemente en jaque. Un viejo problema sentimental por fin se resuelve y con ello llega la calma a la pareja.

Riqueza: Gracias a tu gran capacidad para negociar, conseguirás grandes beneficios para los demás y, como consecuencia, para ti también.

Bienestar: Resérvate un tiempo para los afectos y suprime las tensiones que interfieren en tu vida privada. Tómate un tiempo para ti y para tu intimidad.

GÉMINIS

Nacidos del 22 de Mayo al 21 de Junio

Se avecinan vientos de cambio, no temas, estás perfectamente preparado para enfrentarlos. Apóyate en tu familia.

Amor: Tu pareja se ha convertido, además de tu amante, en tu amiga íntima. Esta unión tan cercana no se ve muy frecuentemente.

Riqueza: Procura no aliarte con las personas equivocadas. Recuerda que gran parte de la reputación propia la dan las personas del entorno.

Bienestar: El esfuerzo continuo e ininterrumpido acabará por destruirte tanto física como mentalmente. Busca el equilibrio en tus actividades.

CÁNCER

Nacidos del 22 de Junio al 23 de Julio

Verás la luz al final del camino, llegarás a la meta que con tanto empeño buscaste. Ahora puedes empezar a reducir tus revoluciones.

Amor: No abuses de la comprensión de tu pareja porque no sabes cuándo esta llegará a su fin. Pon voluntad para cambiar aquello que debes.

Riqueza: Todo encaja correctamente el día de hoy. Las intuiciones de días pasados resultaron ser correctas y la jornada se perfila positiva.

Bienestar: Cultiva la tolerancia y el respeto por las opiniones ajenas. Esto te permitirá enriquecerte en forma continua de las experiencias de los demás.

LEO

Nacidos del 24 de Julio al 23 de Agosto

Deberás dejar de lado tu tendencia a renunciar cuando las cosas se ponen difíciles o no llegarás a nada en la vida.

Amor: Luego de un período de desilusiones y amarguras, tu insistencia y tenacidad se verán recompensadas. Se acerca el amor.

Riqueza: Aprovecha tu energía en el día de hoy para adelantar el trabajo que puedas. No postergues ninguna actividad.

Bienestar: No tengas miedo de experimentar nuevas actividades constantemente. Esto te permitirá ampliar tus horizontes y crecer espiritualmente.

VIRGO

Nacidos del 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Hoy llegarás a la conclusión de que has estado errando en el curso de acción que elegiste. Aprende de tus errores.

Amor: Deja de lado este amor en el que te encuentras aprisionado. Busca nuevos horizontes, porque hay batallas que es preferible no luchar.

Riqueza: Estarás a un paso de terminar con tus actividades de hoy, y notarás que puedes adelantar algo para mañana. No lo dudes.

Bienestar: Deberás entender que tienes que respetar los gustos de los que te rodean por más inverosímiles que te parezcan. Abre tu mente a lo nuevo.

LIBRA

Nacidos del 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Si cierto pesimismo se apodera de tu estado de ánimo, deberás tomarlo simplemente como un malestar pasajero.

Amor: Tus relaciones con el sexo opuesto serán muy estimulantes hoy, no tendrás de qué quejarte. Buen día para planificar.

Riqueza: Un gesto de apoyo de un superior será fuente de ánimo e inspiración. Es todo cuanto necesitas para dar el próximo paso.

Bienestar: Deja la preocupación y tu extrema susceptibilidad para otro momento, ahora debes actuar en forma valiente y decisiva, sé práctico.

ESCORPIO

Nacidos del 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Es posible que recibas recompensas inesperadas por tus acciones desinteresadas, te lo mereces, haz hecho muchos esfuerzos.

Amor: Estás siendo un poco exigente con la otra persona en lo referente a los asuntos del amor, dale un poco más de libertad.

Riqueza: El aspecto material tomará un ritmo más acelerado. También habrá posibles ganancias en juegos de azar, pero ten cuidado con el exceso.

Bienestar: No te obsesiones en tener más libertad profesional y cuidado con el crecimiento, más trabajo no necesariamente significa más éxito ni más dinero.

SAGITARIO

Nacidos del 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Estarás de humor para aprender pero será difícil lograr tus objetivos educativos en este momento, y de hecho no es el momento adecuado.

Amor: Tu actitud despreocupada hacia las relaciones afectivas de compromiso condiciona tu proceder. Así no durarán tus relaciones.

Riqueza: Ocasión para emplearse y definir asuntos ligados al estudio. Ocasión también para realizar una buena inversión que dará sus frutos.

Bienestar: Molestias de difícil diagnóstico con posible componente psíquico. Intenta mantener pautas y ritmos estables de dormir, descansar y comer.

CAPRICORNIO

Nacidos del 23 de Diciembre al 20 de Enero

Será un momento desfavorable a la salud, por lo que hay que tener precaución y evitar todo riesgo que pueda suponer un accidente.

Amor: Porque sabes escuchar como nadie, obtendrás el amor de quien creías muy lejano. Serás la envidia de muchos de tus amigos.

Riqueza: En lo referente al dinero, tienes opiniones fijas y ninguna intención de modificarlas. Diga lo que diga la gente, tú eres así.

Bienestar: Si tienes ciertas dudas sobre las opciones profesionales, sobre todo en cuanto a tu futuro, sé honesto contigo mismo y revisa tus metas y ambiciones.

ACUARIO

Nacidos del 21 de Enero al 19 de Febrero

Etapa llena de pequeños problemas que impiden avanzar hasta ralentizar los proyectos y la actividad. A no preocuparse.

Amor: Reclamos al por mayor de tu pareja, no permitas que te desmerezca porque te costará remontar tu imagen después.

Riqueza: Tu relación con tus compañeros de trabajo se está deteriorando, porque la arrogancia es algo que no puedes soportar.

Bienestar: Si hay conflictos, evita decir lo primero que te pase por la cabeza. Las negociaciones serán mucho más productivas si piensas antes de hablar.

PISCIS

Nacidos del 20 de Febrero al 20 de Marzo

Buscarás superar miedos profundamente arraigados en tu persona. Esto sacará a la luz recuerdos olvidados desde hace tiempo.

Amor: Te darás cuenta que las cosas no son lo que parecían. Recibirás cierta información sobre tu pareja que pondrá el amor en vilo.

Riqueza: Obtendrás ganancias de proyectos que ya tenías prácticamente descartados, lo que renovará tu interés en ellos.

Bienestar: Ser cuidadoso no implica la total paranoia, no justifiques tus temores infundados de esta manera. Si te encierras por miedo no vivirás tu vida.