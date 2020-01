Proyectos forestales a estudio de la Junta influirían sobre inundaciones

El llamado de atención fue efectuado por el edil Pablo García (FA) en la sesión extraordinaria de anoche, de la Junta Departamental.

El deliberativo tenía para considerar, y eventualmente aprobar, un proyecto denominado «Los Candiles de Guani» ubicado sobre campos de la 3a. sección.

Sin embargo, la iniciativa no se abordó y a pedido del edil del Partido Nacional, Diego Mariño, se votó devolverlo a la comisión permanente, que actúa durante el receso.

En este marco, García dijo que todos los proyectos forestales que la Junta tiene en carpeta para estudiar, prevén desarrollarse en áreas que la Facultad de Ciencias, en su informe sobe las inundaciones en la ciudad de San José de Mayo, recomendó no utilizar para ello.

«Hay un informe que no podemos desconocer, que pagó la Intendencia -de la Facultad de Ciencias- que señala que las últimas inundaciones se han producido porque en los últimos años se ha cambiado el sistema productivo en la cuenca del río San José, modificándose la permeabilidad de los suelos a raíz del monocultivo», enfatizó el edil.

Por ese motivo, consideró pertinente que el tema haya vuelto a la comisión, para poder profundizar sobre este aspecto. «Por un lado tenemos al Ejecutivo diciendo que hay que aprobar esto, y por el otro un informe de la Facultad de Ciencias que dice ojo con esto. Lo que pasa con el río hoy no lo podemos cambiar, pero sí se puede mejorar», aseguró.

En ese sentido, consideró que una alternativa podría ser hacer lo mismo que se esta realizando en la cuenca del río Santa Lucía, en la que se han establecido distancias mínimas de los cursos de agua que la conforman para llevar a cabo emprendimientos como los que se impulsan en San José.

García no ocultó que será un trabajo arduo y que, además, «seguramente habrá problemas para fiscalizar. Pero hagamos un esfuerzo. No por beneficiar a empresas o multinacionales vamos a seguir perjudicando a quienes sufren las inundaciones en la ciudad de San José», sostuvo.

El representante frenteamplista dijo que, a su entender, hoy en día no está dadas las condiciones para aprobar estos proyectos.