En pocas horas se reabre el denominado “corralito mutual”

En febrero 2020 se volverá a dar dicha apertura y por tanto muchos beneficios, sus cónyuges, e hijos menores de 18 años – sean estos de ambos o de uno de los integrantes de la pareja – o los mayores que presenten alguna discapacidad, tienen derecho a elegir cambiarse al prestador privado que deseen.

Un número muy importante de beneficiarios del Fondo Nacional de Salud, no sólo en el departamento de San José, sino en todo el país, se encuentra “atrapado” en el corralito mutual como usuario del prestador público, por no haber realizado los trámites de afiliación a la Asociación Médica, o la institución privada de su preferencia, dentro de los primeros 30 días luego de haber ingresado a trabajar.



Todo trabajador que realiza un aporte al FONASA, debe elegir dónde cuidar su salud, pudiendo ser éste cualquier prestador, ASSE en el caso que prefiera el público, la Asociación Médica en San José o cualquier privado en todo el país. Pero si no hace los trámites de elección en esos primeros 30 días, el Sistema Nacional Integrado de Salud lo afilia de oficio a ASSE, y lo retiene dentro del mismo hasta la próxima apertura del corralito mutual.



En febrero 2020 se volverá a dar dicha apertura y por tanto muchos beneficios, sus cónyuges, e hijos menores de 18 años – sean estos de ambos o de uno de los integrantes de la pareja – o los mayores que presenten alguna discapacidad, tienen derecho a elegir cambiarse al prestador privado que deseen.



Para conocer más detalles de cómo será el proceso de afiliación en el mes de febrero hablamos con Ana Cerdeña, integrante del equipo de la Oficina de Atención al Usuario de la Asociación Médica.





Ana Cerdeña, integrante del equipo de la Oficina de Atención al Usuario de la Asociación Médica.



También puedes visitar el sitio https://www.amsj.com.uy/