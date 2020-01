El horóscopo para hoy viernes 31 de enero de 2020

Predicción en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES

Nacidos del 21 de Marzo al 20 de Abril

Te sentirás inmerso finalmente en un mar de tranquilidad en la jornada de hoy. Aprovéchalo al máximo para drenar tensiones.

Amor: Deberás enfrentarte a una seria decisión durante la jornada de hoy en lo que a la pareja se refiere. Busca al amor en ti.

Riqueza: Experimentarás conflictos de interés en el día de hoy. Apela a tu moral para tomar las determinaciones pertinentes.

Bienestar: No cedas ante tus principios éticos y morales simplemente porque no encajan en la sociedad actual. Aférrate a ellos con voluntad férrea.

TAURO

Nacidos del 21 de Abril al 21 de Mayo

Contarás con una mente completamente cerrada en el día de hoy. Tus noveles de terqueza subirán a valores astronómicos.

Amor: Los excesos son siempre nocivos para la relación. Procura el dialogo para intentar sacarlos de ella urgentemente.

Riqueza: No podrás darte ni el más mínimo lujo debido a tus recientes inconvenientes a nivel económico. Ajústate el cinturón.

Bienestar: No te puedes permitir verte afectado por las palabras o el accionar de toda persona que te rodea. Debes aprender a dejar pasar ciertas cosas.

GÉMINIS

Nacidos del 22 de Mayo al 21 de Junio

Tendencia a excederte en tus palabras experimentarás durante la jornada de hoy. No permitas que esto te ponga en problemas.

Amor: Sentirás la electricidad en el aire con tu pareja. Jornada adecuada para estar cada uno por su lado. Evita choques.

Riqueza: Jornada más que adecuada para todo tipo de aprendizaje, capacitación o mejoramiento de tus habilidades en tu área de trabajo.

Bienestar: Mantén las aguas separadas. Deja tus preocupaciones laborales en la puerta de tu trabajo y desembarázate de ellas al llegar al hogar, y viceversa.

CÁNCER

Nacidos del 22 de Junio al 23 de Julio

La confianza, una vez destrozada, debe pasar por una etapa de lenta recuperación. Tomate las cosas con calma.

Amor: No pongas todas tus expectativas sobre las relaciones recién iniciadas. Tómate tu tiempo para conocer a la otra persona.

Riqueza: Te llevará un poco de tiempo arrancar en la jornada de hoy. Pero hacia media mañana lograrás estar a toda máquina.

Bienestar: No trates de ser el centro de atención constantemente. Esto es una clara señal de un temperamento débil y de poca personalidad.

LEO

Nacidos del 24 de Julio al 23 de Agosto

Te verás energético y muy bien predispuesto a realizar tus actividades. Día de buen humor y energía positiva.

Amor: No permitas que tu olvido te juegue una mala pasada. Perdona pero no olvides, porque hay personas que no pueden cambiar.

Riqueza: Te descubrirás buscando todo tipo de excusas para no sentarte a terminar el trabajo atrasado. Acepta tus obligaciones.

Bienestar: Los arrepentimientos por hechos ya consumados son en vano. No tiene sentido que llenes tu mente de pensamientos que no te llevarán a ningún objetivo.

VIRGO

Nacidos del 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Las respuestas a tus preguntas se encuentran dentro de ti, así que ponte bajo la lupa y haz una autocrítica. Un viaje se aproxima.

Amor: Intenta no caer en altercados con tu pareja hoy, porque te encuentras pasando por un momento de extrema sensibilidad.

Riqueza: No te dejes manipular por comentarios malintencionados y sé muy crítico a la hora de juzgar los rumores.

Bienestar: No dejes que usen tus sentimientos para manipularte, no hay ningún tipo de amor en esta conducta. Busca alejarte de personas que te usen así.

LIBRA

Nacidos del 24 de Septiembre al 23 de Octubre

No te fíes de la suerte, piensa cada paso con detenimiento y no dejes cabos sueltos. Estás propenso a equivocaciones.

Amor: Hoy tendrás una jornada llena de sorpresas. Pasarás momentos inolvidables que reafirmarán tus vínculos amorosos.

Riqueza: Los efectos de la creciente crisis del país se harán sentir cada vez más fuerte en tu capital. Así, será imposible generar ahorros.

Bienestar: El ensimismarte y vivir atrapado en momentos pasados sólo te traerá sufrimiento y dolor. Busca mirar hacia el futuro y deja atrás lo vivido.

ESCORPIO

Nacidos del 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Defenderás tu espacio interno con uñas y dientes. Esto provocará roces con tu familia, acostumbrada a manipularte.

Amor: No lograrás conciliar tus gustos excéntricos y alternativos con tu pareja. Deberás aceptar que tienen tendencias diferentes.

Riqueza: Las condiciones climáticas están afectando negativamente tu desempeño laboral. Ten paciencia y da tu mejor esfuerzo.

Bienestar: La inflexibilidad es sinónimo de una mente débil y poco cultivada. Expande tus horizontes, intenta ver el mundo desde diversos puntos de vista.

SAGITARIO

Nacidos del 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Tendrás todo a mano para poder reconciliarte con tus seres queridos hoy. No lo arruines con actitudes erradas.

Amor: Los astros jugarán en contra durante la jornada de hoy a nivel sentimental. Constantes pleitos afectarán tu vida tranquila.

Riqueza: Deberás lidiar con equivocaciones en ciertos trabajos que fueran presentados en jornadas anteriores. Se más cuidadoso.

Bienestar: No existe la persona que tenga absolutamente todas aquellas cualidades que tu buscas. Pensar así es perfilarse para una vida en completa soledad.

CAPRICORNIO

Nacidos del 23 de Diciembre al 20 de Enero

Encontrarás en tus seres queridos el catalizador que necesitabas para avocarte por completo a tus responsabilidades.

Amor: Jornada muy mala para forzar todo tipo de encuentros con aquella persona en la que estas interesado. Se paciente.

Riqueza: No permitas convertirte en el hazmerreír de tu nuevo ambiente laboral. Demuestra que deberán tratarte con respeto.

Bienestar: No hagas oídos sordos respecto a tus falencias para enfrentar ciertas situaciones en la vida. Llegará el tiempo en el que te verás forzado a cambiar.

ACUARIO

Nacidos del 21 de Enero al 19 de Febrero

Sentirás hoy más fuerte que nunca el amor de tus seres queridos hacia ti, al mostrarse presentes en momentos difíciles.

Amor: Jornada de conversaciones clave en la pareja. Estas te ayudarán a llevar la relación a otro nivel. No temas expresarte.

Riqueza: De la conversación con amigos surgirá una posible inversión. Avanza con pie de plomo, sin dejar ningún factor descuidado.

Bienestar: Es importante aprender a tolerar ciertas actitudes por parte de tus seres queridos, siempre y cuando te des cuenta que son involuntarias.

PISCIS

Nacidos del 20 de Febrero al 20 de Marzo

Entenderás el por que de ciertas actitudes de un amigo cercano en particular. Esto te ayudará a comprenderlo mucho mejor.

Amor: Te será imposible desvanecer la huella de tu pasado fácilmente. Será un proceso largo que requerirá de toda tu voluntad.

Riqueza: Evita realizar cualquier tipo de compra o adquisición en el día de hoy. Deja pasar las oportunidades que encuentres por ahora.

Bienestar: No caigas en viejos errores de manera continua. No tiene sentido hacer de tu vida un ciclo de equivocaciones repetidas. Aprende de ellas.