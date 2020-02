Finalmente Cabildo Abierto eligió un solo candidato a la ISJ

Edgard García fue nominado como candidato único de Cabildo Abierto a la ISJ este domingo; Conrado Moreira «se bajó» minutos antes de la Convención.

La misma se llevó a cabo en el Club Centenario. Moreira explicó que su intención era ser candidato en caso de el partido resolviera apoyar al Partido Nacional, como en algún momento se manejó.

Si bien eso ya estaba descartado, el dirigente -de Ciudad del Plata- decidió mantener su nombre hasta último momento ante la eventualidad de que se reabriera esa posibilidad.

«Lo que queríamos era que si eso ocurría, Cabildo Abierto no perdiera la oportunidad de tener su propio candidato, aunque más no fuera nominal, para no perder visibilidad», comentó finalizada la Convención. Al no prosperar, decidió «bajar» su candidatura y plegarse a la de García. «Acá de lo que se trata es de sumar», afirmó.

García es un comerciante de la ciudad de Libertad y en Cabildo Abierto está iniciando su carrera política.

Tras ser proclamado -por unanimidad- dijo que si bien hasta hace algun tiempo pensar que ese partido podía llegar a ganar la Intendencia era algo «fantasioso» hoy en día, a su entender, es una realidad.

El candidato dijo que uno de los objetivos de su sector será captar votos de «gente que en otros partidos no ha sido valorada». En ese sentido, no ocultó que buscar la adhesión de simpatizantes de Alianza -a la luz de sus diferencias con el Sumate- será algo que trabajará.

«Viendo las circunstancias políticas del departamento es viable, es razonable considerar que Cabildo Abierto va a dar pelea para lograr el gobierno departamental. Está en nosotros establecernos, trabajar al 100 por ciento y tratar de convencer», manifestó.

Consultado sobre la opinión que le merece la gestión de Falero en la última década, García reconoció que tuvo «cosas positivas».

Sin embargo, sostuvo que «como de todo gobierno al que le van pasando los años, la gente se va cansando, se va asentando… Yo creo que es bueno renovar fuerzas, con gente y cabezas nuevas para que se dejen de hacer algunas cosas que la ciudadanía entiende que no son las más correctas», afirmó.