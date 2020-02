Falero tiene un ‘espíritu’ coincidente ‘con el de las dictaduras’

La afirmación pertenece a la Cra. Beatriz Martínez, quien confirmó que no votará a Ana Bentaberri.

Este lunes, en el programa Sobremesa de Radio 41, Martínez se despachó contra el intendente, la candidata del Sumate y el gobierno departamental.

Acerca de Falero, reveló que ya en el 2015 pensó en no votarlo al observar que su gestión no había seguido los lineamientos de su antecesor, Juan Chiruchi.

No obstante ello dijo que finalmente lo hizo por no negar su sufragio al Partido Nacional. «Las administraciones de Chiruchi fueron en beneficio de la población. (…) No fue lo mismo Falero», afirmó.

Al respecto, mencionó el gasto en los «veinte y pico» de cargos de confianza, que -en su opinión- «no representa ningún beneficio para la población».

Por otra parte, dijo haber advertido que Falero quería «acaparar todo el poder» cuando supo que buscaba identificar a la Intendencia como «gobierno departamental».

Martínez señaló que se trata de algo inconstitucional, ya que por gobierno departamental -de acuerdo a al Carta Magna- se entiende Intendencia y Junta Departamental.

«Anular a los Legislativos es propio de las dictaduras. Aquí la dictadura militar cerró el Parlamento, hoy lo hace Maduro en Venezuela. No importa si son de derecha o de izquierda, es lo que hacen todas las dictaduras», aseveró.

Consultada sobre si creía que Falero es un dictador, Martínez respondió: «tiene un espíritu que coincide con el espíritu de las dictaduras al decir ‘yo quiero todo el poder para mí y acá se hace lo que yo digo o te val mal'».

Asimismo, dijo que confirmó plenamente esa visión cuando resolvió dar de baja a los directores de Alianza por San José luego de que ese sector no le votara el duodécimo en la Junta Departamental.

A este panorama asoció Martínez a Bentaberri. Confirmó que no la votará y criticó que trate de tender puentes hacia Alianza luego de firmar junto a Falero la resolución por la cual se desvinculó a sus directores. «Son correligionarios a los que ahora se pretende ir a buscar, pero cuando no hicieron lo que yo quería se los mandó a la calle», cuestionó.

«Y ahora además parece que es ‘Ana’ y que el Sumate ya no existe. Yo no puedo creer que pretenda desvincularse y decir que no tiene nada que ver. (…) Es como que yo quisiera desvincularme de Chiruchi», ejemplificó.

Por otra parte, y como muestra de que la intención de tener todo el poder permanece, citó el caso de la habilitación de la candidatura de César Zunino.

«Si uno tiene 20 o 21 convencionales puede pedir uno o dos, pero si tiene tres difícilmente salga a pedir 20 si no se los han ofrecido. Claramente esta candidatura es una iniciativa del Sumate y no creo que Bentaberri no estuviera enterada», remarcó.

«No me convence como candidata porque durante 10 años formó parte de un gobierno con el que discrepo, y no creo que vaya a hacer las cosas distintas», enfatizó.

Martínez reveló que tras expresar públicamente que no iba a votar al Partido Nacional recibió la visita de dirigentes de otros partidos. Pero a todos transmitió que no realizaría «ningún apoyo manifiesto». En esta línea, dijo también que no votará al Partido Nacional pero «tampoco al Frente Amplio».

Sobre la decisión de Chiruchi de no ser candidato dijo que no quedó «contenta» y adelantó que el viernes concurrirá al directorio del PN a presentar renuncia a su cargo de convencional nacional por entender que no puede permanecer en el mismo si su intención no es la de respaldar a esa colectividad el próximo 10 de mayo.