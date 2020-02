UTU de Ecilda no inscribe para 1° de CB y causa preocupación

Tampoco se inscribe para 1° de Bachillerato. Actores políticos y sociales de la ciudad están movilizados en procura de revertir esta situación.

Sergio González, concejal del Partido Nacional, indicó que por estas horas lo que se está tratando es de cuantificar el número de jóvenes que estarían en condiciones de poder inscribirse para alguno de esos dos grados.

González dijo que con esa información viajarán a Durazno el próximo 19 de febrero -ciudad en la que se encuentra la Regional del Consejo de Educación Técnico Profesional- para tratar de que las autoridades puedan revisar la medida.

El concejal consideró que el hecho representaría un retroceso desde el punto de vista educativo para la localidad y recordó que fue debido a esfuerzos de la comunidad que, en buena medida, se logró contar con la oferta que hasta hoy en día existe. «Incluso alcanzamos a tener alguna propuesta terciaria», añadió.

«Cuando los padres quisieron inscribir a sus hijos se encontraron con que esa opción de UTU Ecilda no existía y que tenían que hacerlo en otro lugar» comentó.

González, quien además es integrante de la comisión de fomento de la UTU, consdieró que, a su entender, el hecho es responsabilidad de la dirección del centro educativo que planificó el 2020 sin dar cabida tanto al Consejo de Participación como a la comunidad educativa

«En octubre o noviembre de cada año lo que se hace es defender (ante las autoridades del Consejo) la programación del año siguiente. Y en otras oportunidades habíamos participado, incluso como Municipio pero esta vez no sucedió. Eso llevó a que no se fundamentara de la mejor forma la necesidad de contar con estos grupos. Tampoco se trabajó con la suficiente insistencia para saber si había alumnos o no dispuestos a concurrir» agregó.

«Fue un erro de la dirección de no haber podido defender la planificación», reiteró González, quien expresó su temor por el hecho de que si este año no se inscribe para 1°, paulatinamente en los próximos años se irán perdiendo el resto de los grados.