Camy ‘ata’ apoyo a Ana Bentaberri a controles de gestión

Asimismo, consideró que la candidatura a la ISJ de César Zunino es «un engaño al voto popular».

Camy fue entrevistado anoche en el informativo Punto 9 de canal 9. Allí habló sobre la postura de Alianza para las elecciones departamentales del próximo domingo 10 de mayo.

En ese marco, el senador dijo que podría respaldar a Ana Bentaberri, candidata del Sumate, se si la candidata se compromete a cambiar «cosas» según recoge en su edición de hoy el diario Primera hora.

El legislador señaló que se siente más cerca de uno de los dos candidatos del Partido Nacional, dando a entender que se trata de la actual secretaria general de la comuna.

No obstante ello, Camy aclaró que la definición dependerá de que exista la certeza de que llevará adelante cambios vinculados a los controles de la gestión.

Consultado sobre si Bentaberri es lo mismo que Falero, el líder local de Alianza recordó que ella «ha dich que no. Si me demuestra que no lo es, con actitudes y compromisos, lo estaría consolidando», añadió.

Por otra parte, y consultado sobre la candidatura de César Zunino, dijo que es «un engaño al voto popular» y una «suerte de chantaje».