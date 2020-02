Urreta: ‘la ciudadanía está harta del gobierno del Partido Nacional’

El candidato a la Intendencia por el Frente Amplio hizo esta afirmación en una reunión realizada en la noche de este viernes en Ecilda Paullier.

«Por primera vez se siente que el Frente puede ganar la Intendencia», dijo Urreta al abrir su oratoria, tras lo cual exhortó a los militantes al trabajo «cara a cara» con la población para lograr ese objetivo.

El candidato sostuvo que esa labor es necesaria porque «los medios de comunicación que tenemos en este departamento son absolutamente adversos a nuestra fuerza política. Todos los medios de comunicación. Los dueños de los medios de comunicación son empresas -no me refiero a lo periodistas- del Partido Nacional, del Partido Colorado. Me refiero a la 41, a los canales cable… Lo más democrático que tenemos son las redes sociales», añadió.

Para el aspirante a la titularidad del Ejecutivo comunal, en 10 de mayo se pondrán a consideración de la población «dos modelos»: el del Frente Amplio, «distinto, donde la austeridad en lo gastos y la transparencia en el manejo de los recursos públicos» serán prioridad y «el conocido hasta ahora y hegemónico del Partido Nacional, agotado, desgastado».

«Estos últimos 10 años de Falero, y de Ana Bentaberri, han sido nefastos. (…) Lo dice todo el mundo. (…) Y estos últimos cinco dejan como seña de identidad pozos en las calles, falta de iluminación y problemas con la basura», agregó.

Urreta dijo también que las últimas administraciones blancas han recaudado cada vez más pero, como contrapartida, han hecho cada vez menos obras.

«Y nos cobra más impuestos» afirmó en referencia a la tasa de alumbrado, que la Intendencia cobra desde el 2017 junto a la factura de UTE pero que, según el candidato, también lo hace con la contribución inmobiliaria mediante la tasa de salubridad. «La cobra dos veces. Eso es un aumento de impuestos disfrazado», sentenció.

Al respecto, el candidato frenteamplista dijo que en caso de alcanzar la Intendencia bajará un 30 por ciento ese tributo. «Creemos que hay margen para eso», consideró.

Urreta también cuestionó la manera en la que el Ejecutivo ha manejado el ingreso de personal. «Para entrar a trabajar a la Intendencia hay que ser pariente o amigo de alguien o ir al comité del Partido Nacional. Eso es algo que hay que también hay que transparentar porque todos tienen que tener igualdad de oportunidades», subrayó.

Asimismo, llamó la atención sobre la «masa de dinero que se destina a salarios por asignación discrecional, a través de horas extras y viáticos sin rendición de cuentas, que es ilegal» hacia «los amigos del Partido Nacional».

«Los amigos del Partido Nacional que están en la Intendencia -que no son todos, hay un montó de funcionarios que son frenteamplistas- recibe una torta de guita. Hay quienes tienen un sueldo de 25 o 26 mil pesos y terminan cobrando 75 o 78 mil. Hacen horas extras las 24 horas del día los siete días a la semana. Esas son cosas a corregir porque eso es cuidar el dinero de los josefinos», enfatizó.

En otro orden, dijo esperar que desde la sub dirección de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Falero sea «socio de una Intendencia frenteamplista».

«El director Isaac Alfie -peligroso- ya dijo que las transferencias a los gobiernos departamentales van a disminuir. Va a haber menos guita para el interior. Si nos toca ganar, esperamos tener un gran socio porque el sub director va a ser Falero, que veremos si se juega por los vecinos de San José con una Intendencia frenteamplsita para seguir recibiendo los dineros del gobierno nacional puntualmente para obra de calidad y mejores servicios para el departamento».

Por último, y al volver a exhortar al trabajo «cara a cara y cuerpo a cuerpo» a los militantes, Urreta recordó a los frenteamplistas que «nuestro adversario está afuera de nuestra fuerza política. Es el Partido Nacional y sus políticas. Ni siquiera sus dirigentes ni sus votantes que es con quien tenemos que salir a convencer de que las cosas se pueden hacer mejor», concluyó.