Investigación sobre videos porno en escuela 89, sin resultado aún

El hecho ocurrió en la escuela 89 de Ciudad del Plata, una de las dos en las que se desarrolló el programa Verano Educativo.

El consejero de Primaria, Pablo Caggiani, dijo que se está en «pleno proceso de investigación administrativa».

Caggiani visitó el viernes la ciudad de San José de Mayo para participar del cierre del programa, llevado a cabo en el Teatro Macció con los niños que asistieron al Jardín 110.

El jerarca remarcó que el docente no está apartado del cargo sino separado y que, hasta que no termine la investigación, no puede adoptarse ninguna otra medida.

«Lo que sí hace Primaria ante denuncias como la recibida y que eventualmente puedan suponer un riesgo para niños, niñas, familia o docentes, es llevar al docente a realizar tareas de carácter administrativo», recordó.

«Pero hasta que la investigación no concluya no hay posibilidades de aplicar sanción de algún tipo», insistió.

De todas formas, Caggiani aseguró que desde que la denuncia se recibió hasta que culminó el programa, hubo un «acompañamiento muy fuerte» tanto de la Inspección Departamental de Primaria así como de profesionales del equipo de Escuelas Disfrutables, compuesto por una psicóloga y una asistente social.

A fines de enero, y a las pocas horas de conocerse los hechos, el consejero estimó que la investigación podría arrojar algún resultado dos o tres semanas después.

