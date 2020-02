Paro de Secundaria: «Todo hace pensar que es un paro muy ideológico»

«Es un paro por algo que es un borrador, no sé si contribuye a la mejora en la educación«, dijo el futuro secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.

Delgado dijo estar algo sorprendido por el paro resuelto por la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria para el próximo 12 de marzo.“Hacen paro por algo que es un borrador y si bien están en todo su derecho, no sé si contribuye a la mejora en la educación”, señaló Delgado.

La medida, dijo, lo deja “un poco sorprendido porque lo que está en la Ley de Urgente Consideración en realidad es un borrador. No es una ley presentada en el Parlamento, es un borrador que se está trabajando con los ministros y los partidos de coalición de gobierno. O sea, es un paro por un borrador”.

“En segundo lugar, aun siendo borrador, se propuso durante toda la campaña electoral y la gente lo votó”.

Y “en tercero, todo hace pensar que es un paro muy ideológico, no hay reivindicaciones, no hay temas salariales de derechos, es un tema muy ideológico que la verdad tienen todo el derecho a hacerlo y la verdad no sé si contribuye mucho a la mejora de la educación”.

Porque cuando ocurren este tipo de situaciones son los más débiles quienes más lo sienten.

El paro fue resuelto por Ades Montevideo, la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria, en los liceos de la capital para el 12 de marzo, una semana después del inicio del año lectivo.

La medida fue adoptada por reparos a los contenidos vinculados a la educación en el anteproyecto de la Ley de Urgente Consideración. /Fuente: Subrayado