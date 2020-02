Montevideo: durante una recorrida, tiraron piedras a Raffo

Raffo, candidata a intendenta de Montevideo recorría el asentamiento Aquiles Lanza, y mientras daba una conferencia de prensa le lanzaron piedras.

Si bien ninguna de las piedras lastimó a los presentes, entre ellos Raffo, integrantes del comando de campaña y periodistas, al menos una pedrada provocó la rotura de un lente de la cámara del fotógrafo de la candidata.

El hecho ocurrió mientras estaba en rueda de prensa: «No importa que haya piedras. Lo que importa es que hace una hora y media recorremos con un grupo de vecinos que nos plantean dificultades en serio. No pasa nada, este es el Montevideo que estamos viendo. Lo acabo de ver» dijo.

«Entré en las casas. Casas sin baños, ratas, basurales al lado. No nos vamos a asustar por dos piedras. Todos ellos recorrieron conmigo. El problema acá son los gobernantes, los 30 años de una gestión que no atendió estas necesidades», expresó en rueda de prensa consignada por radio Sarandí.

Más temprano, antes de comenzar la recorrida, Raffo declaró a radio Monte Carlo: «En 30 años de gestión el Frente Amplio no logró dar solución a estos problemas. ¿Dónde está Daniel Martínez acá?».

«Hay necesidades que no se resolvieron, no lo digo yo, lo dicen los vecinos. No creo que pueda golpearse el pecho Martínez diciendo que solucionó temas de limpieza, transporte y seguridad porque los vecinos nos están diciendo otra cosa», concluyó. / Fuente: Montevideo Portal