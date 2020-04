Si bien ha dado algunas señales de mejoría, sigue abierta una cuenta en Abitab, N° 109662 para colaborar con su tratamiento.

Esmeralda Mardones, prima hermana de Ríos –actor, director de teatro y fotógrafo- dijo que luego de haber estado internado en el Hospital San José y posteriormente un par de días en su domicilio, su condición obligó a trasladarlo a una casa de Salud, en la que se encuentra en este momento.

En el programa Según como se mire de Radio 41, Mardones informó que su comunicación y movilidad son limitadas, y aún no logra alimentarse solo. No obstante ello, destacó la labor del personal de la residencia, que mediante diferentes estímulos ha provocado en él alguna mejoría.

“Habla algo, logra responder algunas preguntas, aunque igual de manera muy lenta” dijo la familiar.

No obstante ello, dijo que por momentos logra recuperar el humor que lo caracterizaba. “Por supuesto que no nos dejan entrar, pero hace unos días le hice adiós desde el zaguán y dijo ‘mirá a donde me trajiste’ con ese humor tan particular que tenía”, relató.

Tras volver a resaltar la disposición de los funcionarios de la casa de Salud, Mardones recordó que se mantiene abierta una cuenta en Abitab, la número 109662, para que quien lo desee pueda colaborar para solventar los gastos de su tratamiento.

Por estas horas, por ejemplo, se espera conocer el resultado de un electroencefalograma que se le realizó días atrás en la ciudad de Montevideo.

“Seguramente esto va a ir para largo y sus ingresos son menguados, por eso es que estamos apelando a la solidaridad de la población”, subrayó.