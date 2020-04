Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Con tu fuerza a pleno, aunque puedes cometer excesos. Los negocios no marcharán como esperabas, pero el saldo será positivo.

Amor: Las tensiones o conflictos recientemente presentes en tu vida amorosa se esfumarán hoy y te dejarán aliviado.

Riqueza: Estarás animado y avasallador como siempre, pero algo solitario y con algunos problemas financieros que se solucionarán rápidamente.

Bienestar: Tienes frente a ti una excelente oportunidad en tu carrera, pero te retiene el temor. Busca una motivación profunda y encubierta para vencer el miedo.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Organiza los gastos para que no te llegue todo de sorpresa. Inconvenientes con tu vehículo, no esperes que te pida un service, mantenlo.

Amor: Hay una inconformidad que puedes solucionar si hablas con la verdad. Habla de ti, de lo que quieres y necesitas para ser feliz.

Riqueza: En cuestiones profesionales, los desplazamientos son esenciales para prosperar. Haz nuevos contactos.

Bienestar: Alguien debe impulsarte a finalizar lo que empiezas, por tu costumbre de dejar las cosas a medio camino. Necesitas estimulación intelectual.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Sabrás elegir cuál es el mejor momento del día para aparecer en público como una estrella luminosa. Te destacarás en el grupo.

Amor: El amor tan esperado que llegó a tu vida hará que te sientas realizado y feliz. Período donde todo es hermosura, brillo y alegría.

Riqueza: Un capricho de vez en cuando está bien. Si te dejas llevar por el consumismo, tu pronto economía va a entrar en picada.

Bienestar: Una mente sana estará en condiciones ideales para disfrutar de la existencia sin temores. Dale un respiro a tu mente y relájate.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

La suerte te sigue siendo favorable y el arte de encandilar no te abandona. Lo más fácil para ti será contactarte con gente desconocida.

Amor: Si das, tendrás recompensa. En el amor y en el afecto hay que dar para recibir y no escatimar ni esconder sentimientos.

Riqueza: Así sean pequeńos progresos, debes tomarlos como logros personales. Las obras grandes se hacen de a pasos pequeńos.

Bienestar: El sol es una fuente de energía para muchas cosas, también lo es para el cuerpo. Tómate una mańana para reposar bajo el sol.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Procura no dar paso a la frustración por el curso de los eventos del día de hoy. Toma tus obligaciones con amor y no mires atrás.

Amor: No dejes de lado los juegos de seducción en la pareja, aunque ya lleves mucho tiempo en ella. Esto reavivará la pasión.

Riqueza: Estarás a un paso de poder cumplir con tus planes de avanzar en tus puestos laborales. Da ese ultimo esfuerzo.

Bienestar: Todo inicio de ańo presenta un momento oportuno para realizar todo tipo de chequeos y estudios de salud para asegurarte de que todo esta en orden.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Jornada espectacular para compartir de a dos. Se combinarán el sentimiento de cercanía de tu pareja con un día libre de trabajo.

Amor: Algunas acciones de tu pareja te dejarán completamente perplejo. Tómalo con calma y discútelas en profundidad con ella.

Riqueza: Tendrás la oportunidad de pasar por sobre algunos pares laborales para tu beneficio propio. Cuidado con el camino que eliges.

Bienestar: Los concejos que recibas de tus seres queridos no tendrán malas intenciones. Aprende a sacar provecho de ellos y evitarás malos ratos.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Demasiadas complicaciones para una sola persona con poco tiempo disponible. Olvida los detalles y te adaptarás fácilmente.

Amor: Notarás que en el plano sentimental comienzas a tener los resultados esperados en todos los cambios que has hecho.

Riqueza: El medio ambiente hostil te incomoda. Antes de dar por terminada esta etapa laboral pide ayuda a personas positivas.

Bienestar: Busca tu propio crecimiento interior y espiritual, te beneficiará mucho aprender una técnica de meditación, respiración y relajación.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

La inseguridad te asaltará por sorpresa en el día de hoy. Cuestionarás cada determinación que has tomado en un pasado reciente.

Amor: Descubrirás con desagrado que ciertas costumbres nocivas de tu pareja se han incorporado a las propias. Procura cambiar.

Riqueza: Tendrás una oportunidad de adquirir un bien que habías estado buscando, si no la aprovechas se escapará de tus manos.

Bienestar: Que las emociones y sentimientos despertados en un momento de tensión no nublen tu juicio a la hora de tomar una determinación.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Descubrirás que lo único que necesitabas para tomar tus responsabilidades seriamente era la motivación adecuada.

Amor: Te será imposible resignarte ante los pleitos de la pareja. Encontrarás en ti la fuerza para sacarla adelante.

Riqueza: Deberás ponerte firme en lo que se refiere a controlar tu economía debido a recientes inconvenientes financieros.

Bienestar: Busca en ti la capacidad de pedir perdón cuando sabes que has cometido una equivocación, sobre todo con tus seres queridos. Deja el orgullo de lado.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

La fuerza que tendrás en este día te servirá para resolver asuntos de forma muy práctica. Te lo agradecerán.

Amor: Comenzarás a sentirte mejor en tus relaciones afectivas. Debes saber recompensar el apoyo que recibirás.

Riqueza: No permitas que otros se intrometan en la administración de tus bienes. Si tienes dudas será mejor que te tomes tiempo para pensar.

Bienestar: Hoy no habrá ningún problema en particular que afecte tu salud. Disfruta el momento y permítete algún gusto.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

No inicies discusiones cuando te digan verdades que no quieres oír. Aprende a agachar la cabeza cuando la situación lo amerita.

Amor: Día especial para la formulación de todo tipo de planes a futuro en la pareja. Lograrán grandes avances en la jornada de hoy.

Riqueza: No subestimes el poder de la influencia de personas claves en tu entorno laboral. Mantén tus opciones abiertas.

Bienestar: Existen ocasiones en las que la sola intención de algo no es suficiente. Vivimos en un mundo en el cual se nos juzga por los resultados que damos.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Día no apropiado para iniciar ningún tipo de proyectos de adquisición bajo ninguna circunstancia. Procura dilatarlos.

Amor: Buscarás compartir momentos profundos con tu pareja el día de hoy y no tendrás eco en ella. Asegúrate de hacerte entender.

Riqueza: Siempre procura mantener un estado neutro en el ambiente laboral. Mantente al margen de cualquier bando.

Bienestar: No permitas que tu trabajo atrasado se convierta en una bola de nieve. Deslígate de las cosas lo antes posible, no esperes llegar a la desesperación.