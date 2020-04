Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

No tendrás buena armonía en lo laboral. Mal día para planear inversiones o elegir bancos para tus ahorros.

Amor: Encontrarás en la familia de tu pareja aquel hogar que siempre anhelaste. No temas mostrar tu afecto hacia ellos.

Riqueza: Las falsedades y entredichos de los cuales eres responsable, finalmente saldrán a la luz.

Bienestar: Encontrarás en ti la entereza y madurez para pedir disculpas a tus amigos más cercanos por tu conducta reciente para con ellos. Busca redimirte.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Momento positivo para disfrutar de la pareja. En lo laboral, te aguardan sorpresas desagradables pero inevitables.

Amor: Aprende a no hacer oídos sordos a las recomendaciones de tu pareja. No subestimes el valor de sus consejos.

Riqueza: No encontrarás mucha predisposición de tus pares laborales el día de hoy. Necesitarás cargarte al hombro las tareas.

Bienestar: No permitas que las emociones nublen tu juicio, siempre mantente imparcial. Es la única forma de tomar las decisiones más acertadas.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

En una reunión podrás lucir tu ingenio, tu palabra y la simpatia que irradías. Aprovecha para ampliar tu circulo de amigos.

Amor: Si no encuentras a la persona lo sumamente sería como para formalizar, entonces disfruta sin culpa los romances y flirteos. Un poco de diversión nunca viene mal.

Riqueza: Sométete a una serie de medidas para evitar que tus recursos monetarios disminuyan al grado de crearte problemas. Piensa en el futuro y no sólo en hoy.

Bienestar: Si estudias, se te abrirá un camino de muchas oportunidades y satisfacciones. Elige algo que te apasiones y vuelca tus energías sobre ello.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Asegúrate de que tu dirección es clara. Delimita tu plan de acción. Con determinación y organización podrás llevarlo a cabo.

Amor: Sentirás ganas de encontrarte con alguien que dejó marcas en tu vida. Deberías evaluar en que situación se encuentra la otra persona.

Riqueza: Tu capacidad de reacción es muy alta ante los obstáculos económicos que se puedan presentar. Preocúpate menos.

Bienestar: Tal vez otros no estarán de acuerdo contigo ni con tus ideas, pero debes ser constante y mantenerte firme si crees que ese es el camino.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Ten cuidado con tu salud, tiendes a los excesos y a la exageración. Controla tus comidas y hazte un chequeo médico.

Amor: Alguien quiere opacar tu felicidad y tranquilidad con calumnias contra tu romance. No caigas en la trampa. No escuches palabras sin sentido.

Riqueza: En tu trabajo podrías sentir temor por algo que presientes, pero pronto te darás cuenta de que no hay justificación para tu angustia.

Bienestar: De vez en cuando es necesario soportar situaciones complicadas y hacer frente a los hechos motivados por asuntos que producen tensión y estancamiento. Hoy es uno de esos días.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Asunto con una vivienda que se resuelve esta semana. Aprovecha el tiempo al máximo, recuerda que las oportunidades pasan una vez.

Amor: Comienzas un nuevo ciclo con tu pareja donde se harán promesas para vivir en armonía. Se vienen tiempos de grandeza.

Riqueza: Luchas de poder no manifiestas que van socavando tu situación laboral. Para protegerte, ignora lo que sucede a tu alrededor.

Bienestar: Debes animarte a tomar tus propias decisiones, sin apoyarte tanto en el dictamen de los demás. También tienes que rechazar tu proverbial pereza.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Te tomará trabajo lograr discernir y delimitar tus sentimientos hacia tu pareja, pero encontrarás en ti las respuestas hoy.

Amor: Te sorprenderán las proezas que serás capaz de desarrollar durante la jornada de hoy. Grandes adelantos en la conquista.

Riqueza: No todos los días se puede tener un rendimiento optimo en el trabajo. Recuerda esto para no entrar en la desesperación.

Bienestar: Aprende a escuchar las sugerencias de tu más allegados. No las descartes simplemente porque a simple vista no son correctas. Dales una oportunidad.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Marcada tendencia a cometer errores de juicio en la jornada de hoy. Buen día para sorprender a tu pareja con cambios.

Amor: Sentirás que finalmente has encontrado al amor de tu vida. Vive a pleno esta nueva etapa que se abre ante tus ojos.

Riqueza: Deberás luchar para defender tu posición laboral durante la jornada de hoy. Válete de cualquier medio para hacerlo.

Bienestar: No puedes pretender contar con la razón absoluta. Todos somos susceptibles de estar errados o cometer equivocaciones. Deja el orgullo de lado.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Tienes una capacidad especial que te ayuda a relacionarte con tu entorno, sobre todo en lo laboral. Comparte tus inquietudes.

Amor: Atmósfera cálida, romance. Aparecen senderos muy gratificantes, la chispa del amor te toca y muchas de tus ilusiones se renuevan.

Riqueza: Mal momento para quienes tienen negocios en común con la familia. Las sociedades pueden generar conflictos.

Bienestar: Ten confianza en ti mismo y no retrocedas ante posibles embates de tu jefe. No corres peligro si actúas con convicción y honestidad.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Tu energía física será admirable y nada ni nadie lograrán detener tu marcha. Llegan propuestas interesantes a través de un conocido.

Amor: Buen día para nuevos encuentros, pero no para profundizar en relaciones. Deja para mańana las conversaciones mas serias.

Riqueza: Deja un poco a un lado las preocupaciones monetarias y disfruta lo bueno de la vida. Gasta esos ahorros en un viaje.

Bienestar: Rompe con el pasado que te atormenta o con las etiquetas que te has colgado en tu vida. Es momento de la liberación y de enfrentar desafíos.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

No te dejes llevar por la impaciencia. Se precavido y moderado en tus acciones. Buen perfil en lo laboral y financiero.

Amor: Los recuerdos pueden llegar a ser algo muy negativo en la vida. Desapégate de algunos de ellos. No vivas en el pasado.

Riqueza: Encontrarás dentro tuyo la fuerza y tenacidad necesarias para defender tu proyecto de toda crítica. Muestra tu convicción.

Bienestar: Llegaste a un nivel de madurez suficiente como para aceptar que has estado equivocado en el pasado. No temas pedir disculpas a quienes lo ameriten.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Día de acertijos sentimentales y oportunidades importantes en lo laboral. Evita desarreglos alimenticios durante la jornada de hoy.

Amor: Día especial para reconciliaciones en la pareja. Aprovecha la jornada de hoy para derrumbar los muros de la distancia.

Riqueza: A un paso de la conclusión de tu día laboral, surgirá un mar de complicaciones que te harán estar hasta tarde.

Bienestar: No te desanimes por tus últimos fracasos en las ultimas actividades que emprendiste. Recuerda que no se puede tener éxito todas las veces.