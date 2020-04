Las nuevas autoridades del MEC no han resuelto qué hacer con el organismo, al que, en San José, están vinculados 18 personas.

Alejandro Cortalezzi, uno de sus coordinadores departamentales, dijo que el tema fue analizado durante viernes y sábado en sendas asambleas virtuales llevadas a cabo por el sindicato del Ministerio de Educación y Cultura.

Hoy por hoy “estamos en el aire. En San José somos 18 personas. Solamente dos están presupuestadas, otras dos tienen contrato a término y el resto está con horas docentes. O sea, hay una diversidad de situaciones pero para ninguna tenemos certezas”, subrayó.

Además, tras la salida de la dirección nacional de Glenda Rondan, se han quedado sin un referente. “El referente que tenemos es el director general de Secretaría del Ministerio, pero para temas administrativos, nada más que eso”, dijo,

Uno de los nombres que se ha manejado para ocupar ese cargo ha sido el de ex director de Cultura de la Intendencia, Juan carlos Barreto. Sin embargo ello aún no se ha concretado y no está claro si finalmente será así. Barreto se encuentra trabajando en el Ministerio -incluso con personal su cargo- pero sin un cargo asignado.

Cortalezzi dijo que las versiones sobre el futuro de Centros MEC son numerosas. “Hay quienes dicen que se desarticula, otros que dicen que va a seguir pero con otro nombre porque es una ‘marca’ asociada al gobierno anterior. Otros que sigue en parte, que la parte de Alfabetización Digital pasa a la Dirección de Educación, que nosotros pasamos para la Dirección de Cultura… No hay nada claro”, enfatizó.

El coordinador puntualizó que la situación no afecta solamente a los trabajadores de Centros MEC de San José sino a los de todo el país, que rondan los 400.

No obstante ello, Cortalezzi resaltó que en este marco de incertidumbre, en San José se están llevando a cabo gestiones para retomar las actividades presenciales, al menos en horarios reducidos.

Para ello ya se han encaminado gestiones ante el Ministerio de Educación y Cultura e Intendencia, en busca de habilitar los locales al menos por un par de horas, a fin de retomar algunas de las actividades presenciales con las medidas sanitarias correspondientes. / Foto de archivo