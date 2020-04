El ministro de Educación reiteró que siguen con atención la evolución de la pandemia y que no quieren dar el año lectivo 2020 por «perdido».

El ministro de Educación, Pablo Da SIlveira, señaló este lunes de tarde en conferencia de prensa sobre el retorno voluntario a clases en algunas escuelas rurales desde el pasado 22 de abril: «Estamos viendo una tendencia en el medio rural a cada vez más escuelas abiertas, cada vez más escuelas con alumnos, daría la impresión que estamos mejorando los niveles de asistencia con el paso de los días».

Este miércoles se reabrirán otras 403 escuelas rurales. Se había habilitado en una primera instancia la apertura de 546 escuelas rurales (no todas lo hicieron).

Sobre el retorno a clases en instituciones privadas, el ministro dijo que es un tema que les preocupa «enormemente», y que conocen las «dificultades» del sector.

«Poder conciliar la seguridad sanitaria con un regreso paulatino, controlado y seguro a clases es un tema que está en nuestra agenda, que vamos a ir avanzando en la medida que podamos», dijo Da Silveira y agregó en esa línea: «Acá cada día es un día nuevo, no hay manual, no hay mapa, no hay brújula, estamos enfrentando una situación desconocida y uno tiene que ir atendiendo con mucho cuidado lo que pasa en la sociedad».

Da Silveira también respondió en estos términos a un planteo de universidades privadas de retornar con determinados cursos presenciales en mayo: «Es un planteo que recibimos, estamos considerando, estamos haciendo las consultas técnicas correspondientes dentro del Ministerio de Educación y una vez que tengamos claro eso haremos las consultas al ministerio de Salud Pública y esperamos estar dando una respuesta en estos días».

En tanto, subrayó que el «compromiso de miles de docentes y el sentido de responsabilidad de miles y miles de alumnos», permiten a través de la educación a distancia continúen los «aprendizajes, la actividad y el vínculo entre docentes y alumnos, y eso es muy bueno».

En esa línea, Da Silveira remarcó que sí tratan de que «el año no se pierda» y hacen un «aprovechamiento intenso de los recursos tecnológicos».

«Nos preparamos para el retorno a clases lo más pronto posible, siempre que sea compatible con la seguridad en términos sanitarios, podemos hacer que ese impacto sobre los aprendizajes sea menor», agregó. / Fuente: El País